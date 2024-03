Teröristi seyretme yakala, yargıla!

Belçika'da 3 gün önce Nevruz kutlamalarını bahane ederek terör örgütü paçavralarıyla şov yapmak isterken Türklerden meydan dayağı yiyen PKK yandaşları hazımsızlıklarını karanlık çökünce yaptıkları alçak saldırılarla giderme derdine düştü. Avrupa ülkelerindeki PKK yandaşlarını harekete geçirerek çırpınan terör örgütü önceki akşam Almanya Hannover'daki Türkiye başkonsolosluğuna saldırı düzenledi. PKK'lı bir grup karanlığın çökmesinden yararlanarak konsolosluğun giriş bölümündeki camlara taş atıp korkakça kaçtı. Belçika'da da önceki akşam terör örgütü yandaşları Türkler'e ait işyerlerine saldırmış, 16 yaşındaki Türk genci Efe Tapmaz'ı başından yaralamıştı. 150 kişilik PKK yandaşı bir grupta, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde barikatları sökerek polise saldırmış ve Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddeye ardından Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na doğru yürümek istemişti. Türkiye bugüne kadar Avrupa'daki terör örgütü yandaşlarına her türlü toleransı gösteren ülkelere son olaylarla ilgili sert tepki gösterdi.Türk Dışişleri, Türk vatandaşlarının ve diplomatik misyonların güvenliğinden Alman makamlarının sorumlu olduğunu hatırlatarak "Avrupa'daki Türk toplumunu tahrik amaçlı eylemlere müsaade edilmemeli. Köşeye sıkışmış olan PKK'nın, Avrupa'daki Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük eylemlerinin arttığı görülmekte. İlgili ülkelerden beklentimiz saldırganların bir an önce adalet önüne getirilmesidir" ifadeleri yer aldı. Hannover Başkonsolosu Özge Gül Kaya da Alman makamlarından Türkler'e ait mekanlarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.AdaletBakanı Yılmaz Tunç, Bartın'daki bir iftar programında SABAH'a yaptığı açıklamada "Türkiye olarak her zaman Türk vatandaşlarının yanındayız. Saldırganlar hakkında başlatılan soruşturmayı yakından takip edeceğiz Unutulmamalıdır ki terör bir insanlık suçudur ve terörün dini, dili, ırkı, mezhebi olmaz. Nerede olursa olsun hain terör saldırıları, toplumsal barışa, kamu düzenine ve insan onuruna yönelik büyük bir tehdittir. Tüm terör örgütlerine, destekçilerine ve işbirlikçilerine karşı tüm ülkeler net bir tavır ortaya koymalı ve ortak tepki göstermelidir" mesajını paylaştı.SABAHBAŞKA Erdoğan önceki gün Brüksel'de PKK'lıların yaraladığı Efe Tapmaz'la telefon görüşmesinde "Bunlar ahlaksız, bunlar adi, bunlar alçak. Oradaki resmi makamlar da Büyükelçiliğimiz de Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanımız Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da süreci takip ediyor, biz de kovalıyoruz" demişti.Ankara, istihbari, siyasi ve diplomatik kanaldan ilerleyerek terörün Avrupa'daki vatandaşlarını korumaya yönelik adımlar atıyor. Gelişmeler her düzeyde takip ediliyor ve gerekli girişimler gerçekleştiriliyor. Dışişleri yetkilileri Ankara'da Almanya büyükelçisi Jürgen Schulz ve Belçika büyükelçisi Paul Huynen'le görüştü. Büyükelçilere PKK'nın Batı Avrupa'da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiği mesajı verildi. Belçika makamlarının saldırganlar hakkında başlattığı soruşturmayı ivedilikle sonuçlandırması beklentisi vurgulandı. Türkiye vatandaşlarının güvenliğini korumak ve suçluların cezalandırılması noktasında süreci yakından takip ediyor.PKK destekçileri, Belçika'nın Liege kentine bağlı olan ve nüfusunun büyük çoğunluğunu Türkleri'n oluşturduğu Cheratte köyünde gece boyunca taşkınlık çıkardı. Ülkü Ocakları binasını ateşe veren grup, camiye de saldırarak camlarını kırdı.31 YIL önceki Neo Nazi kundaklamalarıyla yüreklerdeki derin izleri kalan Almanya Solingen'de önceki gün çıkan yangında 2'si çocuk 4 Bulgar Türk'ü ölmüştü. Olayla ilgili ön soruşturma raporu hazırlayan Alman savcı Heribert Kaune-Gebhardt 'Ahşap merdiven boşluğunda yangını hızlandırıcı madde kalıntıları bulundu. Yangın kasten çıkarılmış. 'Yabancı düşmanı saik' olduğuna dair bir kanıta rastlanmadı. Cinayet soruşturması sürüyor.Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç: Avrupa'nın muhtelif ülkelerinde son dönemde yaşanan şiddet sarmalı PKK'nın ne kadar vahşi bir terör örgütü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Avrupa'da organize suç unsurlarını bünyesinde bulunduran ve bu minvalde faaliyetler gerçekleştiren PKK'ya yönelik mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.