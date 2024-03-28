Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimleri 10’uncu tur oylamada sonuç çıkmadı

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'nın 24 Mart 2024 tarihinde görev süresinin dolması sebebiyle 25 Mart'ta başlayan seçimlerde 10'uncu tur oylama geride kaldı. Adaylar üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığı için Yargıtay Birinci Başkanı 10'uncu tur oylamada da belirlenemedi.

GEÇERSİZ OY SAYISI 71

Yargıtay Birinci Başkanlığı için seçimlerin 10'uncu tur oylamasında Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarıştı. Onuncu tur oylamada; Akarca 120, Kerkez 138 oy aldı. Oylamaya 338 üye katılırken, 9 oy boş, 71 oy ise geçersiz sayıldı.

Yargıtay Birinci Başkanlığına aday olan isimlerin başkan seçilebilmeleri için 348 üyenin 175'inin oyunu alması gerekiyor. Onuncu tur oylamada adaylar üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığı için Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk'ün yeniden aday olması bekleniyor. 1 Nisan Pazartesi 11'inci tur oylamayla seçimlere devam edilecek.