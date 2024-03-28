Haberler Gündem Haberleri Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimleri 10’uncu tur oylamada sonuç çıkmadı
Giriş Tarihi: 28.3.2024 13:12 Son Güncelleme: 28.3.2024 13:23

Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimleri 10’uncu tur oylamada sonuç çıkmadı

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin 24 Mart’ta sona ermesi nedeniyle Yargıtay Birinci Başkanının belirlenmesi için 25 Mart’ta başlayan seçimlerde 10’uncu tur oylama geride kaldı. Adayların salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle seçime 1 Nisan Pazartesi günü 11'inci tur oylamayla devam edilecek. Onuncu tur oylamada da sonuç alınmaması nedeniyle Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk’ün yeniden adaylık başvurusu yapması bekleniyor.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimleri 10’uncu tur oylamada sonuç çıkmadı

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'nın 24 Mart 2024 tarihinde görev süresinin dolması sebebiyle 25 Mart'ta başlayan seçimlerde 10'uncu tur oylama geride kaldı. Adaylar üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığı için Yargıtay Birinci Başkanı 10'uncu tur oylamada da belirlenemedi.

GEÇERSİZ OY SAYISI 71

Yargıtay Birinci Başkanlığı için seçimlerin 10'uncu tur oylamasında Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarıştı. Onuncu tur oylamada; Akarca 120, Kerkez 138 oy aldı. Oylamaya 338 üye katılırken, 9 oy boş, 71 oy ise geçersiz sayıldı.

Yargıtay Birinci Başkanlığına aday olan isimlerin başkan seçilebilmeleri için 348 üyenin 175'inin oyunu alması gerekiyor. Onuncu tur oylamada adaylar üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığı için Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk'ün yeniden aday olması bekleniyor. 1 Nisan Pazartesi 11'inci tur oylamayla seçimlere devam edilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimleri 10’uncu tur oylamada sonuç çıkmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA