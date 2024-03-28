Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimleri 9’uncu tur oylamada sonuç çıkmadı

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'nın 24 Mart 2024 tarihinde görev süresinin dolması sebebiyle 25 Mart'ta başlayan seçimlerde 9'uncu tur oylama geride kaldı. Adaylar üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığı için Yargıtay Birinci Başkanı 9'uncu tur oylamada da belirlenemedi.

GEÇERSİZ OY SAYISI 68

Yargıtay Birinci Başkanlığı için seçimlerin 9'uncu tur oylamasında Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarıştı. Dokuzuncu tur oylamada; Akarca 119, Kerkez 138 oy aldı. Dokuzuncu tur oylamaya 336 üye katılırken, 11 oy boş, 68 oy ise geçersiz sayıldı.

10'UNCU TUR OYLAMAYA GEÇİLDİ

Seçimde salt çoğunluk sağlanamadığı için 10'uncu tur oylamaya geçildi. Yargıtay Birinci Başkanlığına aday olan isimlerin başkan seçilebilmeleri için 348 üyenin 175'inin oyunu alması gerekiyor. Onuncu tur oylamada adaylar üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayamazsa seçim yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak.