YRP kurucusu Altunsoy: YRP’nin reklam kampanyasını CHP yapıyor!

31 Mart seçimlerine ittifaksız girme kararı alan Yeniden Refah Partisi'nin perde arkasında CHP ile iş birliği yaptığı ifade edilmişti. Bu olayın ortaya çıkmasının ardından partiden ardı ardına istifa sesleri yükselmeye başladı.
YRP KURUCUSU ALTUNSOY'DAN BOMBA AÇIKLAMALAR!
Yeniden Refah Partisi'nin kurucularından Mahmud Altunsoy, merhum Erbakan'ın çizgisinden çıkmış olan Saadet Partisi'nin yerine kurdukları YRP'nin de rotasını şaşırdığını dile getirerek Partisinin büyükşehirlerde aday göstermesinin çok yanlış bir karar olduğunu ve Yeniden Refah'ın reklam kampanyasını, bayrakları ve afişlerini CHP teşkilatının yaptığını açıkladı.
"YRP ROTASINI ŞAŞIRMAYA BAŞLADI"
Yeniden Refah Partisi (YRP), özellikle büyükşehirde aday çıkarmasının kime hizmet ettiği tartışmalarıyla gündemde. Yeni Şafak'ın haberine göre, Yeniden Refah Partisi'nin Kurucular Kurulu üyesi Mahmud Altunsoy, partinin kuruluş çizgisinden uzaklaştığını söyledi. Altunsoy "Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın çizgisinde çıkmış olan Saadet Partisi'nin yerine kuruldu. Amaç 'Milli Görüş' çizgisini devam ettirsin ancak gelinen noktada, içerisine haram paralı, haram sermayeli insanlar gelip girdiği için Yeniden Refah Partimiz de artık ne yazık ki üzülerek söylüyorum, rotasını şaşırmaya başlamıştır" dedi.
"YÖNETİMDE FARKLI İNSANLAR VAR"
Partinin 87 kişi tarafından kurulduğunu anlatan Altunsoy "Bugün bakıyoruz, çok farklı zihniyette, çok farklı kişilikte, karakterde insanlar partinin içerisinde yer almaya başladı. Geçtiğimiz genel seçimde, yeniden Refah Partimizin Cumhur İttifakı ile birlikte hareket etmesi için Sayın Genel Başkanımıza söylemiştim bunu. Daha sonra genel başkan kalktı, farklı hareket etti." şeklinde konuştu. Suat Pamukçu'nun AK Parti'ye geçtiğini hatırlatan Altunsoy "AK Parti'de bizim gibi mücadele eden, burada doğru insanlar, samimi insanlar, ilkeli ve ahlaklı insanlar var" dedi.
"CHP ÜLKEYİ FELAKETE SÜRÜKLEYECEK"
CHP'nin planını anlatan Altunsoy, "5 yıl bu memlekete hiçbir hizmet etmediler. Kasaları boşalttılar. Saçma sapan harcamalar, saçma sapan zenginler türedi. Kendi camiasını besledi. Şimdi gelinen noktada adamın hedefi şu, bu 5 yılda kasayı doldurup, 5 yıl sonraki genel seçimlere hazırlık yapıp, 5 yıl sonraki genel seçimlerde devleti ele geçirmek, hükümeti ele geçirmek. Adamların niyeti bu. Bugün kalkıp da bunu göremeyen, bunu okuyamayan bir insan 5 yıl sonra bu memleketi felakete sürükleyecek" açıklamasını yaptı.
"YRP VE CHP'NİN PANKARTLARINI AYNI KİŞİLER ASIYOR"
İşi, ikametgahı ve bütün hayatı Bursa'da olan Mehmet Altınöz'ü aday gösterdiklerini anlatan Altunsoy, "Partinin bir kere parası yok. İstanbul'daki bütün reklamlarına, bayraklarına, billboardlarına, afişlerine, şunları, bunları hep CHP'nin teşkilatları, CHP'nin anlaşmaları, işte reklamcıları vs. Birçok yerde de dikkatinizi çekerim. CHP'yle Yeniden Refah'ın pankartları yan yanadır. Aynı şirketten, aynı basım evinden, aynı dikim evinden çıkıyor, aynı asılan arkadaşlar asıyor." dedi.