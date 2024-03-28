YRP kurucusu Altunsoy: YRP’nin reklam kampanyasını CHP yapıyor!

"YRP ROTASINI ŞAŞIRMAYA BAŞLADI"

Yeniden Refah Partisi (YRP), özellikle büyükşehirde aday çıkarmasının kime hizmet ettiği tartışmalarıyla gündemde. Yeni Şafak'ın haberine göre, Yeniden Refah Partisi'nin Kurucular Kurulu üyesi Mahmud Altunsoy, partinin kuruluş çizgisinden uzaklaştığını söyledi. Altunsoy "Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın çizgisinde çıkmış olan Saadet Partisi'nin yerine kuruldu. Amaç 'Milli Görüş' çizgisini devam ettirsin ancak gelinen noktada, içerisine haram paralı, haram sermayeli insanlar gelip girdiği için Yeniden Refah Partimiz de artık ne yazık ki üzülerek söylüyorum, rotasını şaşırmaya başlamıştır" dedi.

"YÖNETİMDE FARKLI İNSANLAR VAR"

Partinin 87 kişi tarafından kurulduğunu anlatan Altunsoy "Bugün bakıyoruz, çok farklı zihniyette, çok farklı kişilikte, karakterde insanlar partinin içerisinde yer almaya başladı. Geçtiğimiz genel seçimde, yeniden Refah Partimizin Cumhur İttifakı ile birlikte hareket etmesi için Sayın Genel Başkanımıza söylemiştim bunu. Daha sonra genel başkan kalktı, farklı hareket etti." şeklinde konuştu. Suat Pamukçu'nun AK Parti'ye geçtiğini hatırlatan Altunsoy "AK Parti'de bizim gibi mücadele eden, burada doğru insanlar, samimi insanlar, ilkeli ve ahlaklı insanlar var" dedi.