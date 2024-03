‘1 yılda 60 bin konut yapacağız’

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, "İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar" başlığıyla ilk 6 ay ve 1 yıllık acil eylem planını açıkladı. Kurum, İstanbul'un en acil ihtiyaçlarının başında depreme hazırlık geldiğini söyledi. Göreve geldiklerinde 650 bin konutun inşasına 39 ilçede hemen başlayacaklarını dile getiren Kurum, "300 bin konutumuzu 'yarısı büyükşehirden' diyerek KİPTAŞ eliyle yapacağımızı duyurmuştuk. Başvurular hemen 15 Nisan'da alınmaya başlanacak, 1 ay içerisinde başvuru süreci tamamlanacak. İlk 6 ayda 20 bin konutun yapımına başlayacağız. Yine ilk yılın sonunda 60 bin konutun yapımına başlamış olacağız. Mevcut yönetimin 5 yılda yaptığının tam 4 katının yapımına başlayacağız" diye konuştu. Kurum, 100 bin sosyal konut çalışmasına eşzamanlı başlayacaklarını, ilk 6 ayda 20 bin sosyal konutun yapımını başlatacaklarını ifade ederek, "250 bin konut projemizde, bir yıl içerisinde anlaşıp müracaat eden vatandaşlarımızın imar düzenlemelerini tamamlayacağız. Dönüşümü İstanbul'un her sokağında eşzamanlı olarak başlatacağız" şeklinde konuştu. İlk 6 ayda Anadolu ve Avrupa Yakası'nda birer adet afet müdahale merkezinin yapımına başlayacaklarını vurgulayan Kurum, ilk yılın sonu gelmeden kalan 7 afet müdahale merkezinin yapımını da başlatacaklarını kaydetti. Kurum, "İstanbul'un güncel ve potansiyel sorunlarına hâkim hocalarımızla, bilim insanlarımızla bu projelerimizi çalıştık. Bu acil eylem planıyla birlikte İstanbullular; birinci günden itibaren gerçek belediyeciliği hissedecekler" diye konuştu.İSTANBUL'UN en önemli sorunlarının başında trafik geldiğini vurgulayan Kurum, 5 yıl boyunca İstanbulluların omuzlarına ağır bir yük gibi çöken bu trafik çilesini süratle bitirmek istediklerini dile getirdi. Kurum, "Göreve geldiğimiz ilk 6 ayda mevcut yönetimin açamadığı hatları açacak ve emin olun bu süreçte her gün İstanbul'daki rahatlamayı, huzuru, mutluluğu göreceğimiz, aşama aşama yol kat edeceğimiz bir sürece giriyoruz. İlk yıl içinde aynı anda 20 hat ve 270.6 km raylı sistem çalışmasını sürdürmüş olacağız. Yani mevcut liyakatsiz yönetimin 5 yılda yaptığının, biz 1 yılda tam 2 katını yapacağız. Göreve gelir gelmez tüm projelerimizi 39 ilçemizin her yerinde gerçekleştireceğiz" dedi. Kurum, mevcut İBB yönetiminin durdurduğu Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin inşasına ilk 6 ayda yeniden başlayacaklarını söyledi. Kurum, ilk 6 ayda mevcut metrobüs hattının kapasitesini artıracaklarını, ilk yıl tamamlandığında ise toplam 100 yeni metrobüs, 250 yeni otobüsün filolara dahil olacağını belirtti.