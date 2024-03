5 yıldır iflas ettirmedikleri belediye kalmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Bursa Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan şunları söyledi:Gazze'de oluk oluk akan Müslüman kanı karşısında kör, sağır kesilenler, yarın bizim başımıza benzer bir felaket gelse emin olun aynısını yapacaklar. Aslında biz bunu yaşadık. Rusya'yla aramızın açıldığı, terör örgütlerinin sınırlarımıza dayandığı bir dönemde Batılı ülkeler güney şehirlerimizdeki hava savunma sistemlerini alıp götürmüşlerdi. Hamdolsun, o dönemdeki sıkıntıların üstesinden gelmeyi, kendi gücümüzle, imkânımızla, mücadelemizle başardık. Suriye'de, Libya'da, Akdeniz'de, Karadeniz'de, Karabağ'da hangi adımı attıysak karşımızda büyük bir küresel ittifak bulduk. Güven ve istikrar iklimimizi bozmak için yıllardır ülkemizde etki edebildikleri her kesimi kışkırtmaya, hareketlendirmeye çalıştılar, her seçim döneminde de aynı senaryoyu devreye soktular.Kimi tuzakları geçtiğimiz mayısta olduğu gibi sandıkta hüsrana uğrattık. Kimi tuzakları 15 Temmuz'da olduğu gibi sokakta bertaraf ettik. Kimi tuzakları, askeri harekâtlarımızla sınırlarımız ötesinde durdurduk. Tabii bu uzun soluklu bir mücadeledir. Bu toprakları vatan yapmak için verdiğimiz uğraşı, vatanı elde tutmak için de sürdürmek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde tıpkı bir asır önce yapmaya çalıştıkları gibi bizi bu topraklardan jiletle kazıyıp atmakta tereddüt etmeyecekleri açıktır. Ülkemiz muhalefetinin anlamadığı, anlamak istemediği, anlıyorsa bile önemsemediği hakikat işte budur. İhtirasları öylesine gözlerini bürümüş durumda ki ülkenin ve milletin uzun vadeli çıkarlarının altına dinamit döşemekten çekinmiyorlar. Bu uğurda PKK'ya göz kırpıyorlar, bu uğurda FETÖ'ye göz kırpıyorlar, bu uğurda emperyalist heveslere göz kırpıyorlar, bu uğurda her türlü hırsızlığa, arsızlığa yol veriyorlar.Belediyelerde yaptıklarını görüyorsunuz. 5 yılda iflas ettirmedikleri yer kalmadı. Sorunsuz saat gibi tıkır tıkır işleyen hizmetleri bile devam ettiremediler. Sadece yalanlarıyla sizleri kandırmanın peşindeler. Biz tüm samimiyetimizle, tüm içtenliğimizle, tüm hak ve hakkaniyet duygumuzla size gerçeği söylüyor, çözüm yolumuzu paylaşıyoruz. 21 yılda nasıl 3 kat Türkiye'yi büyüttüysek, önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyütüp inşallah sözlerimizi fazlasıyla tutacağız.Başkan Erdoğan, konuşmasında mitinge 90 bin kişinin katıldığını duyurdu.Erdoğan, "Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni eski ihtişamına kavuşturacak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Ulu Cami ile Hanlar Bölgesi arasındaki bağlantıyı güçlendirecek bu projeyle Bursa'ya 3 yeni meydan, 9 bin metrekare yeşil alan, 12 bin 500 metrekarelik yeraltı kapalı otoparkı kazandırıyoruz. Mudanya- Gemlik yolunu, Çalı yolunun ikinci etabını, Doğancı Tüneli'ni, İznik Çevre Yolu'nu bu sene bitiriyoruz. Dursunbey Tavşanlı yolunu, Gemlik-Armutlu-Çınarcık-Yalova yolunu seneye tamamlıyoruz" diye konuştu.Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini artırdık. Ayrıca, bir defaya mahsus 5 bin lira ödemede bulunduk. Öncesinde 16 milyon emeklimizin tamamına, tek sefere mahsus 5'er bin lira ödemede bulunduk. Şimdi de banka promosyonlarını 8 bin lira ile 12 bin lira arasına yükselterek emeklilerimize yeni bir imkân sağladık. Önümüzdeki temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız. Memurlarımıza yaptığımız ek gösterge ilave edilmesi uygulaması genişletilerek düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı. Küçük esnafın prim gün sayısında yaşadığı adaletsizliği giderecek, buna göre önümüzdeki dönemde bu adımı atacağız. Ev hanımlarımızın isteğe bağlı sigorta prim teşvikleriyle ilgili düzenlemeyi de hayata geçirdik. Deprem şehirlerimizdeki inşaat çalışmalarının yükünün de hafiflemesiyle birlikte çalışanlarımızı ve emeklilerimizi hak ettikleri refah seviyesine biraz daha yaklaştıracağız.