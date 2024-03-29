ABD’li heyet Ankara’da: Masada F-16’lar var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nden 4 kişilik heyetin bugün yapacağı ziyarete ilişkin bilgile verdi. Temaslarda, ikili askeri ilişkiler, terörle mücadele ve ABD'nin PKK/YPG'ye sağladığı destek başta olmak üzere, F-16 tedarik ve modernizasyon süreci, Kongre onayı bekleyen tedarik projeleri gibi hususların ele alınacağı bilgisi paylaşıldı. Diğer taraftan bakanlık kaynakları Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 38 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı. ANKARA