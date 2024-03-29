Adalet Partisi, Bakırköy’de Cumhur İttifakı’nın adayı Özdemir’i destekleyecek

Bakırköy'de bir otelde düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Öz, Ali Talip Özdemir'in 33 yıllık dostu olduğunu, geçmişte siyasi birliktelik içerisinde bulunduklarını söyledi.

Vecdet Öz, Sağlık Bakanlığında müsteşarlık yaptığı dönemde Özdemir'in de Bakırköy Belediye Başkanı olduğunu, birlikte çok büyük projeler yaptıklarını anlattı.

Özdemir'in başarılı bir başkanlık dönemi geçirdiğine dikkati çeken Öz, "O dönemde biliyorsunuz, hava kirliliği, su kirliliği vardı. Suların rehabilite edilmesi, hava kirliliğiyle mücadele edilmesi... Bu çalışmaları hep birlikte yaptık. Bakırköy'de su arıtma tesisi, halka ucuz ve kaliteli su temini çalışmalarını hep birlikte yaptık. Haliç Üniversitesinin de kurucu üyesi olduk." diye konuştu.

Adalet Partisi Genel Başkanı Öz, eğitim ile sağlık alanında, Bakırköy Belediyesinin sosyal hizmetlerinde hep birlikte dayanışma içerisinde çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çünkü bizler o tarihte aynı hükümetin mensuplarıydık. Allah nasip etti, bugün de birlikte olma şansımız oldu. Mahalli seçimlerde partilerden çok adayın kim olduğu önemlidir. Bu nedenle Adalet Partisi olarak Ali Talip Bey'in aday olduğunu öğrenince, tabii ki bize de yakışan karşısına aday çıkarmamaktır. Çünkü hiçbir zaman bu bilgi birikimi, bu tecrübe zayi olmamalıdır. Bakırköy için eksik kalmış hizmetlerin tamamlanabilmesi için Ali Talip Özdemir Bey'e ihtiyaç vardır. Çünkü iki dönem devlet bakanlığı yapmıştır. Çevre Bakanlığının da kuruluşunda Çevre Bakanı olarak görev yapmıştır. İki dönem de milletvekilliği vardır. Ereğli'de başlayan belediye başkanlığı, iki dönem Bakırköy'de devam etmiştir. Şimdi böyle bir bilgi birikiminde, biz partinin kim olduğuna değil adayın kim olduğuna bakarız. Allah yolunu açık etsin, biz parti olarak yanındayız."

- "Benim için çok büyük bir onur, çok büyük bir fedakarlık"

Bakırköy Belediye Başkan adayı Özdemir ise bugünün kendisi için çok özel ve mutlu bir gün olduğunu dile getirdi.

Özdemir, yerel seçimi kazanacaklarını belirterek, "Çünkü bugün çok güçlü bir Sayın Genel Başkan, eski bürokrat, sağlık konusunda çok büyük hizmetler vermiş, şimdi de öğretim üyesi olan ve politikayı da bir taraftan bırakmayan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile beraberiz. Sağ olsun, ekibiyle beraber bugün bizi destekleyeceklerini açıklamak için teşrif ettiler. Benim için çok büyük bir onur, çok büyük bir fedakarlık. İnşallah buna layık oluruz. Bir partinin kendi adayını bırakıp, aday göstermeden buradan başka bir partinin adayına destek vermesi benim için büyük onur verici. Vecdet Bey bu kararı alıp yönetimi ile beraber lütfedip buraya geldiler. İnşallah 1 Nisan'da hep beraber Bakırköy'ü düzelteceğiz.'' diye konuştu.