Aile bireylerinin adli dosyası da kabarık çıktı…CHP’de FETÖ kontenjanından aday

AİLE BİREYLERİNİN ADLİ DOSYASI DA KABARIK ÇIKTI



CHP'li Atakum Belediye Başkan adayı Serhat Türkel ve aile bireylerinin adli kayıtlarının da kabarık olduğu görüldü. 2014'te Samsun 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'manevi veya mali haklara tecavüze teşebbüs' suçlamasıyla yargılandığı ve günlüğü 20 liradan 304 günün karşılığı olarak 6 bin 80 lira adli para cezası aldığı belirtildi. Türkel hakkında bulunan adli kayıtların dışında, aile bireylerinin terör suçlarını içeren adli kayıtlarının da olması dikkat çekti.