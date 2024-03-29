AK Parti Aydın adayı Mustafa Savaş: CHP’li belediye, Türkiye’nin en pahalı suyunu Aydın’da satıyor

31 Mart Yerel Seçimleri için son haftaya girildi, yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Cumhur İttifakı AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, gece gündüz demeden seçim çalışmalarına devam ediyor. SABAH, Mustafa Savaş'ın seçim çalışmalarını yerinde takip etti. Savaş, kent ile ilgili projelerini SABAH'a anlattı. Aydın'ın en önemli sorununun yerel yönetimin iş bilmezliği olduğunu vurgulayan Savaş, "Mevcut yönetim, şehrimizi, geliştirmek ve sorunlarını çözmek yerine algı ve reklam siyaseti yapıyor. Komşu şehirlerimizle aramızda ciddi bir fark oluştu. Demokrasi şehidi Adnan Menderes'in şehri Aydın'ımız hak ettiği değeri alamıyor. Aydın, turizm, tarım ve sanayi alanında ne yazık ki bölge illeri ile rekabetten çok geride kaldı. Bölge şehirleri her geçen yıl turizmde, tarımda ve ihracatta çok büyük kazançlar elde ederken, her geçen yıl kazanımları artarken Aydın alamıyor. Şehrimizin çok ciddi potansiyeli olmasına rağmen, ileriye dönük hiçbir planımız ne yazık ki yok. Aydınımız yerel yönetimler açısından resmen yüzüstü bırakılmış durumda" dedi.

50 BİN YENİ İSTİHDAM

Aydın'ın nüfusunun son dönemde sürekli arttığını ancak yatırımcı kazandırılamadığı için göç vermek zorunda kaldığına dikkat çeken Mustafa Savaş, "Özellikle tarım ve turizmde çok ciddi potansiyele sahip olmasına rağmen, yerel yönetim bu konulara ne yazık ki hiç eğilmiyor, umursamıyor. Böyle olunca da şehrimiz geriye doğru giderken, rekabetçi şehir olma özelliğini kaybediyor. Biz bu konuda ciddi projeler hazırladık. Tarım, turizm ve sanayi alanında yeni yatırımcıları getireceğiz ve 50 bin yeni istihdam oluşturacağız. İlimizdeki tarım ürünlerini dünyanın dört bir tarafına ihraç edeceğiz. Üreticilerimiz çok büyük kazanç elde edecekler ve yatırımlarını sürdürecekler. Turizmde hak ettiğimiz noktanın çok gerisindeyiz. 5 yıllık planlamamızda turizm gelirlerini 5 katına çıkaracağız" dedi.

DOĞA KATLİAMININ ÖNÜNE GEÇECEĞİZ, ÇÖPTEN ENERJİ ÜRETECEĞİZ

Türkiye'de vahşi çöp depolama alanını kullanan nadir kentlerden birisinin Aydın olduğunun altını çizen Savaş, "Bugün şehrin çöpleri her gün doğaya dökülüyor. Resmen doğa katliamı yaşanıyor. Biz yönetimi devralınca ilk 6 ayda çöplerin vahşi depolama alanından çıkarıp, çöp elleçleme ve arıtma tesislerini kurup, doğa katliamının önüne geçeceğiz. Bir yıl sonra da çöplerden enerji üretimi yaparak dönüşümü de sağlamış olacağız. Bugün tarımsal sulama kanallarına şehrin belirli noktalarından kanalizasyon atıkları boşaltılıyor. Bu korkunç işi ne yazık ki belediye yönetimi yapıyor. Şehrimiz yazın sivri sinek baskınına ve korkunç kokuya maruz kalıyor. Dayanılmaz hale gelen bu sorunu çözmek adına acilen altyapı master planımızı faaliyete geçirerek bereketli tarım arazilerimizi ve şehrimizi çevre felaketinden kurtarmak istiyoruz" diye konuştu.

SUYUN FİYATINI YÜZDE 50 İNDİRİP, 5 YIL ZAM YAPMAYACAĞIZ

Savaş konuşmasına şu şekilde devam etti: "Mevcut belediye yönetimi Türkiye'nin en pahalı suyunu hemşehrilerime haraç keser gibi satıyor. 2022 yılında metreküpü 6 TL iken, iş bilmez yönetim suya yüzde 550 zam yaparak bugün 38 TL'ye fatura ediyor. Yönetimi devraldığımızda ilk meclis toplantısında suyun fiyatını yüzde 50 indirim yapacağız. 5 yıl boyunca da yıl suya zam yapmayacağız. Biz yönetimi devraldığımız ilk haftadan itibaren Aydın Emekli Kart aracılığı ile her ay emeklimize 5 bin TL sosyal destek sağlayacağız. Hatta Ramazan Bayramı'ndan önce ilk ödemeyi de yapacağız."

ÇERÇİOĞLU'NUN REKLAMA HARCADIĞI 500 MİLYON LİRAYI BURS OLARAK DAĞITACAĞIZ

Mevcut yönetim halkın sorunlarına çözüm bulmak, kaynakları buraya harcamak yerine kendi reklamı için son dönemde 500 milyon lira harcadığına dikkat çeken Savaş, "Biz Sayın Çerçioğlu'nun kendi reklamı için son dönemde harcadığı 500 milyon lirayı üniversite öğrencilerimize her ay bin TL burs olarak vereceğiz. Aydınlı üniversite öğrencilerimiz bu katkıyı hak ediyorlar" dedi.

20 BİN SOSYAL KONUT ÜRETECEĞİZ

Aydın'da her an deprem olabileceği yönünde uzmanların ciddi uyarıda bulunduğunu hatırlatan Mustafa Savaş, "Şehrimiz ne yazık ki deprem riski yaşayan şehirlerden birisi. Mevcut yönetim bu konuyu duymamazlıktan geliyor, kulağının üstüne yatıyor. Biz ciddi deprem riski nedeniyle hızlı şekilde ilk olarak konut yapı stoku bakımından şehrimizin envanterini çıkartacağız. Daha sonra 20 bin sosyal konut'u şehrimize kazandıracağız. Başvuruları almaya devam ediyoruz. Depreme dayanıklı, yürüyüş parkurları ve spor alanlarına sahip, geniş balkonlu evler inşa edeceğiz. Hemşehrilerimiz geceleri deprem korkusu ile değil huzur için yuvalarında yaşayacaklar" şeklinde konuştu.

BİR YILDA ŞEHRİN TRAFİK VE OTOPARK SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ

Savaş, "Şehrimizin çok ciddi altyapı sorunu var. Şehrin çekilmez hala gelen ulaşım sorunu yaşanıyor. Şehir içinde metropol kentlere benzer trafik sıkışıklığının yaşanması hemşehrilerimizin en önemli gündemi diyebiliriz. Mevcut Büyükşehir Belediye yönetimi ne yol yapıyor, ne de otopark. Ulaşım, otopark sorunu halkımızı çileden çıkarıyor. Ama belediye başkanı reklamcılara 500 milyon para aktararak halkın algısını değiştirmeye çalışıyor. Belediye yönetimi reklam panolarında 4 bin 430 km yol yaptık yalanını ne yazık ki söyleyebiliyor" dedi.

BU KADAR YOL YAPILDIYSA, TRAFİK NEDEN EN BÜYÜK SORUN?

Yapılan yolları çağrıda bulunmamıza rağmen söylediklerini belirten Savaş, "Aydın'ın Ulaşım Ana Planını hazırlayarak trafik sorunlarına sadece bugün için değil, kökten çözeceğiz. Biz bu soruna çok hızlı şekilde çözüm bulacağız. Şehrin trafiğinin sıkıştığı noktaları belirledik, alt geçit, battı-çıktı ve döner kavşakları hemen hayata geçirip trafiği rahatlatacağız. Ulaşımın ciddi sorun olduğu kentlere yatırımın gelmeyeceğini biliyoruz. İlk yıl şehrin farklı yerlerine 4 tane 1000'er araçlık yeni otoparklar yapacağız" dedi.

DÜNYANIN DÖRT BİR KÖŞESİNE AYDIN'IN TARIM ÜRÜNLERİ İHRAÇ EDİLECEK

Savaş, "Aydın bereketli topraklarıyla dünyanın en verimli arazilerinden biridir. Tarım ürünlerimiz ne yazık ki hak ettiği değeri göremiyor. Biz tarım üreticilerimizi her alanda destekleyeceğiz. Fide, gübre, yem, ilaçlama konularında tam destek vereceğiz. İş yoğunluğu olan zamanlarda tarım üreticilerimize işçi desteği de vereceğiz. Aydın'ın tarım ürünlerini dünyanın dört bir köşesine ihraç edeceğiz. Bu konuda ciddi hazırlıklarımız ve destek programlarımız var. Sulama birliklerini personeliyle birlikte büyükşehir belediye bünyesine dahil edeceğiz. Tarımda kullanılan elektrik ve suya yüzde 50 indirim yapacağız, ova yollarını ve sulama iletim kanallarını iyileştireceğiz. Topraklarımızın bereketine bereket katacağız" dedi.

DİDİM'E KRUVAZİYER LİMANI İNŞA EDECEĞİZ

Aydın'ın Kuşadası ve Didim gibi turistik ilçelerinde turizmi geliştirmeye yönelik çalışmaları hakkında da bilgi veren Savaş, "Kuşadası'nda 12 ay kongre turizmi yapacak şekilde çalışmalarımızı yaptık. Bu alanda ciddi bir pay almayı planlıyoruz. Çalışmalarımızla birlikte işletmelerimiz 12 ay boyunca turist ağırlayarak, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak. Yüksek harcama potansiyeline sahip turistlerin ilçemize gelmesini sağlayacağız. Ulusal ve uluslararası tanıtımlar ile deniz, doğa turizmini dünyaya tanıtacağız. Tarihi, Kaleci ve İkioluklu tarihi sokaklarımızın restorasyonlarını yaparak turizmde yeni destinasyonlar oluşturacağız. Didim'e kruvaziyer limanı yapacağız. Bölge ekonomisine yüksek gelirli turistleri çekeceğiz. Millet Antik Kentin Apollon Tapınağını dünya kültür mirası (UNESCO) listesine alınmasını sağlayacağız. Akköy ve Yaran köyleri koruma altına alıp, restorasyonları yapacağız, turizme açacağız" diye konuştu.

ASLA KİMSEYİ İŞTEN ÇIKARMAYACAĞIZ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde asla kimseyi işten çıkarmayacağını söyleyen Savaş, "Mevcut yönetim başarısızlıklarını bu gibi yalanlarla örtmeye çalışıp, belediyede çalışan personeli rahatsız etmek istiyor. Biz yönetime geldiğimizde hiçbir çalışanımızın ekmeğiyle oynamayacak, işten çıkarmayacağız. Çalışan emekçi kardeşlerimizin içi rahat olsun, asla kimsenin ekmeği ile oynamayacağız, böyle bir kul hakkına asla girmeyeceğiz. Emekçi kardeşlerimizin en düşük maaşı net 30 bin TL olacak ve sosyal haklarında da iyileştirmeler yapacağız" dedi.

31 MART AKŞAMI AYDIN YÜZYILINI BAŞLATACAĞIZ

Aydınlı seçmenlere yönelik mesajını da ileten Savaş, "Seçimlere sayılı günler kaldı. Aydınımızın ciddi sorunları var. Mevcut belediye sorunları halının altına sürmekten başka bir şey yapmıyor. Kendi reklamı için yüzlerce milyon para harcıyor. Tüm bu sorunların hepsinin üstesinden gelebilecek durumdayız. Biz reklam için harcanan bütün paraları Aydınımıza aktaracağız. Mutlu ve güvenli bir şehir inşa edeceğiz. Aydın'ın çözülemeyecek sorunları yok, her sorunun çözümü bizde bulunuyor. 31 Mart akşamında hemşehrilerimizin takdiriyle Aydın Yüzyılını başlatacağız" diye konuştu.