Haberler Gündem Haberleri Menderes Belediye Başkan Adayı Sinan Akdeniz: Tek bir oy bile değerli
Giriş Tarihi: 29.3.2024 11:40

Menderes Belediye Başkan Adayı Sinan Akdeniz: Tek bir oy bile değerli

Menderes Belediye Başkan Adayı Sinan Akdeniz; hemşehrilerini sandığa çağırarak; bir tek oyun bile çok değerli olduğunu vurguladı. İlçelerinin 5 yılda kaybettiği zamana dikkat çeken Akdeniz; “Menderes’e krizler değil, laf değil; iş yakışır, hizmet yakışır. Yerimizde saydığımız yeter. Çözülemeyen dağ gibi olmuş sorunlarla, hizmetsizlikle bir dönem daha geçirmenin telafisi daha zor. Tüm hemşehrilerime sesleniyorum; sandıkta birleşelim; Menderes’i birlikte yönetelim. Sinan Akdeniz, kimsenin adamı değil, Menderes’in evladıdır. Ve sözlerini tutmaya hazırdır” diye konuştu.

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Menderes Belediye Başkan Adayı Sinan Akdeniz: Tek bir oy bile değerli

Başkan Adayı Sinan Akdeniz; sözlerini şu ifadelerle sürdürdü; "Kimsenin adamı değilim, arkamda kimse yok. Menderes'in evladıyım. Kendi alın terimle bu yola çıktım. Kendime ve hemşehrilerime güvendim. İyi bir ekiple, doğru bir sistemle ilçemizin çözülemeyecek sorunu yok. Yeter ki heyecanımız ve kararlılığımız olsun. Yeter ki; sandıkta birleştiğimiz gibi, sonrasında da birliğimizi kaybetmeyelim. Her şeyden önce; Menderes'e hakkını teslim edeceğiz, layık olduğu hizmeti vereceğiz. İlçemizin toprağını, taşını, suyunu, havasını, insanını pazarlık konusu ettirmeyeceğiz. Menderes'e emek vermiş herkesi başımın üstünde taşırım. Benim iddiam, doğru olan işleri devam ettirirken vizyon projelerle yıllardır bize görülen o kalın kabuğu kırmak."

"HERKES HAYAL VAAT ETTİ; BİZ GERÇEĞİ…"

Güçlü bir belediye, güven duyulan kararlı bir belediye başkanının isterse dağları aşacağını söyleyen Menderes Belediye Başkan Adayı Sinan Akdeniz; Mendereslilere şu sözlerle seslendi; " Bir oy dahi çok değerli. Ne olursa olsun sandığa gidilmeli. Gidilmeli ve sağduyulu bir seçim yapılmalı. Çünkü; bazı seçimlerin uzun süre geri dönüşü olmuyor. Bedeli ağır oluyor. Ben, oyunuza talibim, desteğinizi bekliyorum. Çünkü; biz birbirimizi biliyoruz. Ben Menderes'i biliyorum. Konuşmanın bittiği yerde, yapmak başlar. Şu ana kadar neler yapacağımı anlattım. İnşallah 31 Mart sabahından başlayarak yapmaya başlayacağım. Menderes'in eksiği özünde değil. Yeter ki hizmet etme sorun çözme niyetiniz olsun. Aday olarak yola çıktığım andan itibaren ne söz verdiysem, arkasındayım. İnşallah, hep birlikte kazanacağız, Menderes kazanacak."

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Menderes Belediye Başkan Adayı Sinan Akdeniz: Tek bir oy bile değerli
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