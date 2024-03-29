Ayaydın: Ben tek siz hepiniz, Muğla kararını verdi

Cumhur İttifakının AK Partili Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Porf. Dr. Aydın Ayaydın, 31 Mart Yerel Seçimleri dolayısıyla saha çalışmalarını sürdürüyor. Muğla'yı karış karış gezen Aydın Ayaydın, vatandaşların dertlerine ortak oluyor. Muğla'nın sorunlarına yönelik 75 proje hazırlayan Ayaydın, "Görüyorum ve duyuyorum ki 25 yıldır Muğla ilçelerinin yolunu bilmeyenler, 25 yıldır Muğla'yı kaderine terk edenler, benim Muğlalı hemşehrilerim yeni akıllarına gelmiş ki akın akın Muğla'ya "seçim kurtarmaya" geliyorlarmış. Artık geçti. Muğla kararını verdi. Ama kapımız herkese açık. Bu değişime buyurun yakından tanıklık edin" dedi.

AYDEM'İN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM

Seçim çalışmaları kapsamında Milas Çomakdağ'da vatandaşlarla bir araya gelen Ayaydın, "Gelirken de AYDEM ekiplerini ve elektrik direklerini beraberimde getirdim. Daha önce defalarca ifade ettim. Sadece kendi sorumluluğumda olan birimlerle hizmet sunmayacağım. Bana bağlı olmayan AYDEM gibi, hangi kurum, kuruluş varsa Muğlalı hemşehrime hizmetin en iyisini yapmak zorunda kalacaklar. Onların da takipçisi olacağım. Beni geleneksel kıyafetleriyle karşılayan Çomakdağlılara çok teşekkür ediyorum. Onların eskimiş içme suyu şebekesini borularını yenileyeceğim. Zeytinlik yollarını onaracağım. Güzel bir düğün salonu yapacağım. Ayrıca bu iki minik kızımızın da tüm okul masraflarını ben karşılayacağım. Bu köyden önemli şahsiyetler çıkmış. Bir gün bu kızlarımız da okuyup bizi gururlandıracaktır. Buna eminim" dedi.