Başkan Erdoğan’dan Sancaktepe mitinginde önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Sancaktepe'de düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap ediyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"İSRAİL'E BASKI İÇİN ÇABA HARCIYORUZ"
"İsrail üzerindeki baskının artırılması için yoğun çaba harcıyoruz. Buradan kalbi Gazzeli kardeşlerim için çarpan kardeşlerime seslenmek istiyorum. İnsanımızı Gazze hassasiyetini istismar etme peşinde koşanların asılsız söylemlerine prim vermiyoruz.
Hukuk önünde hesap vermeleri için gerekeni yapıyoruz. Yoğun bir şekilde yardımları ulaştırmanın gayreti içindeyiz.
Bize tehditle baskıyla geri adım attıracaklarını düşünenlere inat Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz. Gazze imtihanında başarılı olacağız. Türkiye Gazze imtihanını da vermenin gayretindedir."