CHP’de parti içi kriz sürüyor... Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu taraftarı eski isimlerden açıklama

CHP'de Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kurduğu ittifak sonucunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek genel başkanlık koltuğuna oturmasının yansımaları seçime 3 gün kala bir kez daha ortaya çıktı. Eski Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken eski belediye meclis üyesi Hüseyin Sağ da İmamoğlu ve Öztürk'ü eleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in kurduğu ortaklıkla devrilmesinin ardından 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine 3 gün kala CHP'deki Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu taraftarları arasında tartışma çıktı. Çarşamba gecesi İstanbul Ataşehir'de üzerinde, "Seni hançerleyenlere oy yok. Kemal Kılıçdaroğlu gönüllüleri" yazan pankartların asılmasının ardından Eski Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Selami Öztürk, sosyal medya hesabı üzerinde açıklamalarda bulundu.

SELAMİ ÖZTÜRK KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ

Selami Öztürk, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na açık çağrıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Atatürk'ün koltuğuna oturarak 13 yıl Genel Başkanlık yaptınız. Genel Başkan seçildiğinizde partimizin oyu yüzde 27/28 bandındaydı. Görevi bıraktığınız 13 yıl sonra 3 puan eksilmiş olarak kamuoyuna yansıyor. Bu dönemi şimdi yargılamıyoruz, ancak bu seçimlerden sonra döneminizin masaya yatırılacağı kesin. Geldiğimiz dönemeçte Ülkenin yarınları ve çocuklarımızın geleceği söz konusudur. Kurultaydan sonra ofis açmanızdan kendilerine vazife çıkaranlar parti içerisinde "Kemal Kılıçdaroğlu gönüllüleri" adı altında CHP'ye ve adaylarına acımasızca saldırmaktalar. Bilhassa çok önemli olduğunu sizin de belirttiğiniz bu seçimlerin en önemli mihenk taşı İstanbul Belediye Başkanlığı seçimleridir. Kamuoyunda Ekrem İmamoğlu'na kırgın olduğunuz imajı var. Kırgın olabilirsiniz ama seçilmesi için samimiyetle gayret sarf etmelisiniz. Zira bu erdemli davranışı benim gibi birçok partili arkadaşım gösterdi. Belediyecilikte Türkiye'nin proje uygulama bazında en iyi Belediyesini yönetirken, yüzde 27 ile başladığımız Belediye Başkanlık görevimi yüzde 71 ile talimatınızla bırakırken, seçimler için bölgeme geldiğinizde sizi helikopterden inerken karşılayanların başında vardım. Atadığınız aday için meydan mitinginde sahneye çıkıp partime oy istedim. Şimdi sıra sizde, bu son düzlükte İstanbul adayımız Ekrem İmamoğlu'na samimi destek mesajınızı ve sizi sevenlere de sandığa giderek destek vermelerini isteyiniz" dedi.

ESKİ MECLİS ÜYESİ DE ÖZTÜRK'Ü ELEŞTİRDİ

Selami Öztürk'e cevap veren Eski Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, "Başkanım, siz Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tekrar aday gösterilmediğinizde, Kadıköy'de ne toplantılar yapıldığını Kılıçdaroğlu'na karşı herkes biliyor eleştirmiyorum hakkınız olabilir yıllarca belediye başkanlığı yaptınız, birlikte görev yaptık. Kemal bey niye böyle bir şey yapsın çok sevdiğiniz Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı seçiminden bir gün sonra, önceden hazırlandığını belli olan videoda ne dedi, bu genel başkanla seçime gidersek seçimi kaybederiz değişim şart dedi ve değişimi yaptı nasıl yaptığını herkes biliyor duygusal ilişkiler artık basına yansıdı. Bence siz çok iyi niyetli davranıyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir destek istediğini asla düşünmüyorum sonra size gönül koyar yerel seçime Kılıçdaroğlu ile gidersek kaybederiz diyen Ekrem İmamoğlu niye destek istesin seçimi kaybetmek için mi" ifadelerini kullandı.