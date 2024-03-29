Cumhur İttifakı Başkan Adayı Kılınç: Daha yapacak çok işimiz var

Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Cumhur İttifakı Paydaşlarının kadroları, Cumhuriyet Alanında Anamurlularla iftarda kucaklaştı. Yüzlerce vatandaşın meydanı doldurduğu iftarda, Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan ve Anamur Adayı Hidayet Kılınç'a sevgi gösterisinde bulundu.

Konuşmasında yeni yatırımların müjdesini de veren mevcut Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Hidayet Kılınç, "Biz Anamur'la yattık, Anamu'la kalktık. Acaba, bir sokağı daha düzeltir miyiz onun hesabını yaptık. Nerede ne eksik nasıl çözüm üretebiliriz düşüncesi içinde olduk, Allaha şükür ilçenin sorunlarını ve ortak kullanım alanlarıyla ilgili projeleri hayata geçirdik. Devam eden çalışmalarımız var. Seçimden sonra hızlıca başlayıp onları da tamamlayacağız. Ondan sonra da üst yapıda önemli işlere imza atacağız. Daha yapacağımız çok iş var" ifadelerinde bulundu.

Kılınç, "Heyecanları ve destekleri ile bizleri bağrına basan, 31 Martta yaşayacağımız zaferimizi müjdeleyen, program yaptığımız alanı doldurup taşıran binlerce hemşehrimize teşekkür ediyorum. Birlikte yaptık, yine yapacağız. Birliğin gücüyle birlikte kazanacağız." dedi.

Cumhuriyet Alanında gerçekleşen İftar programına, Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy, Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanı Emre Celal Gül, MHP İlçe Başkanı Av.Mehmet Yayla, AK Parti İlçe Başkanı Burak Bulut, KAÇEP Başkanı Meral Güğül, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Şakrucu, Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Satar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yasin Sarı ve Meclis Üyesi Adayları adayları katıldı.