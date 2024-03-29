Demirkol’dan sarsıcı eleştiri: Mevcut başkan büyük bir hayal kırıklığı

Bolu'yu lafta değil gönülden sevdiğini, fenomen olmak için değil, belediye başkanı olmak için geldiğini vurgulayan AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, mevcut belediye başkanı tarafından yapılmayan projelerle ilgili tüm Boluluların yakından takip ettiği bilgileri vatandaşlara hatırlattı.

"Sanki İlk Defa Seçime Giriyorlarmış Gibi Aynı Vaatleri Tekrar Isıtıp Gözümüzün Önüne Koyuyorlar"

Demirkol, "2019 yılında seçilen şu anki belediye başkanı o dönemde 52 proje vaat etmişti. Fakat bunların ancak 4'ünü yaptı. Geri kalan 48'inde hiç yol kat edemedi. Neleri yapamadı? 404 sosyal konut vaat etmişti ihtiyaç sahipleri için. Biz 404 sosyal konutun ne zaman yapılacağını beklerken bir baktık ki arsasını satmışlar. Stadyum projesini söz verdiği halde hiç yol kat edemediler. Şehir hastanesi yapılması için ayrılan ve bizim hastane yapılması için beklediğimiz fidanlık arazisi baktık ki satılmış. İlimizde en önemli problem otoparklar. 10.000 araçlık kapalı otopark sözü vermişken maalesef teslim ettiğimiz 3 otoparkın birini yıktı, elimizde 2 tane kaldı. Camiyi gördünüz. Yapmış olduğu cami Türkiye'de Allah'ın rahmetiyle cemaatin buluştuğu yağmurluksuz namaz kılınmayan tek cami özelliği taşıyor. Açılmadan çatısının, 2 defa halılarının değiştiği bir camiyi 'Vinçli Camii' olarak tüm Türkiye tanıdı. Köroğlu Parkı nerede? Bugün sanki ilk defa seçime giriyorlarmış gibi aynı vaatleri tekrar ısıtıp gözümüzün önüne koyuyorlar."

"Ulusal Kanalların Yedek Siyasi Yorumcusunu Seçmiyoruz, Hizmet Edecek Gerçek Bir Belediye Başkanı Seçiyoruz"

Asıl ve asil bir belediye başkanı olmak için aday olduğunun altını çizen Demirkol, mevcut belediye başkanının ulusal kanalların yedek siyasi yorumcusu olduğunu iddia etti. 31 Mart yerel seçimlerinin Bolu tarihinin en önemli seçimleri olduğunu belirten Demirkol, "Geçmişimizde Bolu'muzu sağlıkta ilk 5'e taşıdık, birçok projeyi ulusal ve uluslararası alanda hayatı geçirdik. Türkiye 100. Yılında Bolu Bir Adım Önde diyerek ayakları sağlam yere basan, belediyemizin imkanları, kurumlarımızla iş birliği ve merkezi hükümetimizin uyumuyla ortaya koyacağımız ve Bolu'muzu geleceğe taşıyacağımız 101 büyük proje ortada. Bir de vaat ettikleri 52 projenin 4'ünü ancak yapıp 48'ini yapamayanlar ortada. Karar sizin, Bolu hepimizin, Bolu kazansın, hiç kimse kaybetmesin. Bizim derdimiz fenomen olmak değil hizmet etmek" şeklinde konuştu.