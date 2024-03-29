‘Erdoğan’a desteğimiz pazara kadar değil mezara kadar’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Diyarbakır mitingine katılan ve miting sonrasında Erdoğan'la görüşen 82 yaşındaki Saliha Gündüz, SABAH'a konuştu. Sur İlçe Başkanlığı Kadın Kolları Teşkilatı'nda yer alan ve ilerleyen yaşına rağmen kapı kapı dolaşıp AK Parti'ye oy isteyen Gündüz, "Biz Cumhurbaşkanımızın davası için 22 yıl önce yola çıktığımızda, 'Pazara kadar değil mezara kadar beraberiz' sloganıyla yürüdük.Yolumuza da devlet başkanımızla birlikte büyük Türkiye'nin inşası için yürüyoruz, sonuna kadar da yürümeye devam edeceğiz. Benim çocuğum olmadı. Erdoğan'ı devlet büyüğümüz olmasının yanı sıra bir evladım gibi seviyorum. Mitinglerini kaçırmıyorum. Cumhurbaşkanımızı görmeden alandan ayrılmıyorum" diye konuştu.