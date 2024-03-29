Haberler Gündem Haberleri Hamza Dağ: Gündemimizde termik santral yok
Giriş Tarihi: 29.3.2024 11:33

Hamza Dağ: Gündemimizde termik santral yok

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, “Gündemimizde İzmir’de termik santral yapmak konusu yoktur. İzmirli hemşerilerimizin istemediği, bu şehrin doğasına, havasına, suyuna, yeşiline en ufak zarar veren bir projenin içinde olmadık, olmayacağız” dedi.

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Hamza Dağ: Gündemimizde termik santral yok

Dağ, İzmir'de bir süre tartışma konusu olan "termik santrali kurulması" meselesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ'ın açıklamasında, "Gündemimizde İzmir'de termik santral yapmak konusu yoktur. İzmirli hemşehrilerimizin istemediği, bu şehrin doğasına, havasına, suyuna, yeşiline en ufak zarar veren bir projenin içinde olmadık, olmayacağız. Biz İzmir'imizi 'eşsiz şehir' olarak nitelendiriyoruz. Bizim en büyük hayalimiz şehrimizin yeşilini arttırmaktır; suyunun, çevresinin daha temiz olmasıdır. Göreve gelir gelmez hızlıca ağaçlandırma çalışmalarına başlayacağız. Şehrimizin her bir ilçesine 'İzmir Bahçeleri' kuracağız. Çocuklarımızın doğa ve yeşille iç içe büyütebileceğimiz bir şehri birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerine yer verildi.

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Hamza Dağ: Gündemimizde termik santral yok
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