İYİ Parti, Alanya'da kan kaybetmeye devam ediyor. 2019 yerel seçiminde Alanya Belediye Meclis Üyesi seçilen Halit Öztürk, şok bir kararla İYİ Parti'den istifa etti. Partisinden istifa eden Halit Öztürk, yerel seçim için Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel'e destek verme kararı aldı.

Öztürk, "Üretken belediyecilik anlayışı ile Alanya'da eser ve hizmet siyaseti yapan, ayırmadan, ayrıştırmadan herkesi birleştirip, bütünleştiren Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'e destek verme kararı aldım. Çünkü bu hizmetlerin devası için Dahası var diyoruz, sandıkta Adem Murat Yücel'e destek sunacağız" dedi.