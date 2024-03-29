Haberler Gündem Haberleri MİT Başkanı Kalın, Temsilciler Meclisi üyeleriyle bir araya gelecek
Giriş Tarihi: 29.3.2024 11:09 Son Güncelleme: 29.3.2024 11:36

MİT Başkanı Kalın, Temsilciler Meclisi üyeleriyle bir araya gelecek

ABD Temsilciler Meclisi heyeti, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Heyet, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile de görüşecek.

Halit TURAN Halit TURAN
MİT Başkanı Kalın, Temsilciler Meclisi üyeleriyle bir araya gelecek

4 Mart'ta Washington'a giden Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, CIA Başkanı William Burns ile bir araya geldikten sonra, istihbarat yetkilileri ile görüşüp, Beyaz Saray'da, Kongre'de ve Dışişleri'nde de temaslarda bulunmuştu.

MİT Başkanı Kalın'ın gündeminde, ikili ilişkilerin yanı sıra PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri ile mücadele yer almıştı.

ABD TEMSİLCİLER MESCLİSİ ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELECEK

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, temasları kapsamında ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir araya gelecek. Görüşmede, ikili ilişkiler, Ukrayna ve Gazze'deki katliam, DEAŞ ve PKK ile mücadele konuları masaya yatırılacak. Kalın'ın ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyaretine ilişkin konuları da ele alacağı öğrenildi.

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MİT Başkanı Kalın, Temsilciler Meclisi üyeleriyle bir araya gelecek
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