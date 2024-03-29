Miting havasında iftar yemeği

AK Parti Kepez Belediye Başkan adayı Cüneyt Aksu, Kepez TOKİ Hamidiye Camii önünde coşkulu bir iftar programı düzenledi. Programa 3 binin üzerinde vatandaş katılım gösterirken, Kepez'in kalbi adeta burada attı. İftar programına eski Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Mehmet Daniş, eski dönem AK Parti Çanakkale Milletvekili Müjdat Kuşku, Çanakkale Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş katıldı.

Miting havasında geçen etkinlikte konuşan eski Tarım ve Orman Bakanı, 22. 23. ve 24. dönem milletvekili Mehmet Daniş, "Bugün burada, Kepez Belediye Başkan Adayımız Sayın Cüneyt Aksu ile birlikte siz değerli hemşerilerimle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gözlerinizdeki umut, yüreklerinizdeki heyecan, Kepez'in geleceğe olan inancını ve kararlılığını simgeliyor. Bu coşkulu kalabalık, bizlere bu kente olan sevdanın ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bildiğiniz gibi, sayılı günler kaldı. 1 Nisan itibarıyla Kepez'i daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için hepimiz hazır olmalıyız" dedi.

AK Parti Belediye Başkan Adayı Cüneyt Aksu ise, "Bugün bizleri burada yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Yönetilemeyen bir Kepez'i birlikte yönetmek için çıktığımız yolda son iki gün. İnşallah 31 Mart gecesi Kepez'i birlikte yöneteceğimiz beş yılın zafer gecesi olacak. Birçok vaat veren mevcut başkan sözde Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı olan 29 Ekim'de Hamidiye Mahallemize spor kompleksi yapacağına söz vermişti. Yapa yapa bir basket sahası, bir iki alet koyarak verdiği sözü tuttuğunu zannediyor. Bunların spor kompleksinden anladığı buysa biz belediye başkanı olduğumuzda nasıl tesisler yapılıyor, nasıl hizmet yapılıyor hatta Kepez'e nasıl hizmetkâr olunuyor bunlar da görmüş olacak. Biz Kepez'in suyunu da, çöpünü de, yolunu da yapmaya talibiz. Sizlerden tek bir şey istiyoruz. Bizlere güvenin ve sandıkta destek verin" ifadelerini kullandı.