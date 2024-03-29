Murat Kurum’dan önemli açıklamalar: 1 Nisan’dan sonra çözüme odaklanacağız

31 Mart Yerel Seçimleri Pazar günü gerçekleştirilecek. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum katıldığı canlı programında İstanbul için vaatlerini sıralıyor.

Murat Kurum'un açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

90 gündür sahadaydık. İstanbul'un 39 ilçesinde vatandaşlarımızla buluştuk. Toplumun tüm kesimlerini dinleme imkanı bulduk. Yoğun bir süreçti. Vatandaşlarımızın 31 Mart'ta sandığa gittiğinde tercihini eserden hizmetten yana kullanacağından eminim. Pazar günü bu neticeyi hep birlikte göreceğiz.

İlk 6 aylık planımızı İstanbullularla paylaştık. 1 Nisan'dan sonra çözüme odaklanacağız. Ben ilk günden itibaren milletimiz bizden görev yaptığımız süreçte ne bekliyorsa, yapmaya çalıştım.

"DEPREM RİSKİNİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Kararsız seçmen noktasında, da aslında kendisine nasıl hizmet verileceğini merak ediyor. Bizim projelerimizi dinleyen, gören, bilen vatandaşlarımız geleceği adına kararını verecek 31 Mart'ta. Her gittiğimiz ortamda da güven artıyor. Gözlerinden ve size sarılmalarından anlıyorsunuz.

İstanbul sadece kendisini ilgilendiren bir şehir değil. İstanbul tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. İstanbul'un güçlü olması demek Türkiye'nin güçlü olması demek. Mesele Kurum değil, ülkenin geleceği. O yüzden ne yapacağız; deprem riskini ortadan kaldıracağız, trafik çilesini bitireceğiz.

İSTANBUL TARİHİNDE BİR İLK!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk defa bir aday tarafından 6 aylık ve 1 yıllık eylem planları açıklandı. Biz gerçekten çok çalıştık. Bakanlık tecrübelerimize dayanarak da İstanbul'un ihtiyaçlarını bildiğimiz için bunların hepsini projeye çevirdik. 1 Nisan sabahından sonra "Murat Kurum ve arkadaşları bugün acaba nerede temel atıyor?, Nerede iş yapıyor?" diyecekler.

"İSTANBUL'DA ESER VE HİZMET YOK"

İstanbul 5 yıldır ihmal edilmiş ve İstanbullu buna kırgın. İşten atılan mı dersiniz, sokak hayvanları mı dersiniz. Hep bir algı siyaseti yapılmış. İstanbul bir rant olarak görülmüş ve kendi gelecekleri için İstanbul'un kaynaklarını çarçur etmişler. İstanbul'da eser ve hizmet yok, kaynaklar depreme değil, reklama harcanıyor.

Hepimiz mal varlığımızı açıkladık. Peki soruyorum, mal varlığı verildikten 3 gün sonra nasıl 1,5 milyar lira artar. İstanbullu şeffaflık bekliyor.