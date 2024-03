‘Sıfır Atık’ küresel bir harekete dönüştü

0 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün ikincisi, Türkiye'nin de işbirliğiyle, Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da etkinliğe bir video mesaj gönderdi. "Sıfır Atık" yaklaşımının yaygınlaştırılmasıyla ilgili çalışmalara dikkat çeken Emine Erdoğan, "Sıfır Atık yaklaşımının yaygınlaştırılması yoğun bir şekilde devam ediyor" ifadesini kullandı. Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Kararı'yla ilan edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün önemli fırsat oluşturduğunu belirterek, "Ortak evimiz dünyayı daha yaşanabilir bir yer yapmak için emeğini ortaya koyan bütün çevre gönüllülerinin Sıfır Atık Günü'nü kutluyorum" dedi.Avusturya'daki BM Viyana Ofisi'nde de Türkiye'nin BM Viyana Daimi Temsilciliği'nin girişimiyle bir program düzenlendi. Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olarak BM çatısı altında sıfır atığı hedefleyen çalışmanın küresel liderliğini yürüten Emine Erdoğan'ın video mesajı bu programda da paylaşıldı. Anadolu'nun hayranlık uyandıran doğal zenginliğinin nice şiire, hikâyeye, tabloya ilham olduğunu belirten Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Geçmişteki hayranlık uyandıran, tabiatla hürmet eksenindeki ilişki günden güne terk edilirken, gelecek nesillere nasıl bir dünya bıraktığımızı düşünüyorum. Bize cömertçe bereketini sunan akarsular, yanlış tüketim neticesinde yok olma tehlikesi yaşarken, bizi tevazuuyla besleyen toprak, kimyasal atıklarımız yüzünden yaşam mücadelesi veriyor."Emine Erdoğan, hava kirliliğinin, her yıl 7 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açtığını, 1970'ten bu yana küresel yaban hayatı popülasyonunun yüzde 70 azaldığını, dünyanın, insanlığın her yıl ürettiği 2 milyar ton atığı sırtında taşıdığını aktararak sözlerini şöyle sürdürdü: "Her gün, 2 bin çöp kamyonuna eşdeğer plastiği okyanuslara, nehirlere ve göllere atıyoruz. Okyanusta yüzen kıta büyüklüğünde bir plastik adasının, bu yüzyıl insanının eseri olması vicdanlarımıza sığıyor mu? Bir yandan bu sınamalarla mücadele etmeli, diğer yandan gelecek nesillere olan sorumluluğumuz bağlamında sürdürülebilirlikle ilgili somut adımlar atmalıyız. İşte bu düşüncelerle, tohumlarını 2017 yılında attığımız Sıfır Atık Hareketi'nin, BM Genel Kurul Kararı'yla küresel bir harekete dönüşmesinden büyük memnuniyet duyuyorum."