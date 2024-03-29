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Giriş Tarihi: 29.3.2024 11:42

Tunç’tan emeklilere bayram müjdesi... Emeklilere 10 bin TL bayram ikramiyesi

AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç’tan emeklilere müjde. Tunç, bayramda ilçede yaşayan emeklilere ayrım gözetmeksizin 10 bin TL’lik ikramiyesi ödeneceğinin taahhütlünü verdi.

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Tunç’tan emeklilere bayram müjdesi... Emeklilere 10 bin TL bayram ikramiyesi

Emeklilerin yaşadıkları sıkıntının farkında olduklarını belirten Tunç, "Biz de Karabağlar Belediyesi'nde göreve geldiğimiz takdirde, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ve Anayasa'mızın 'sosyal devlet' ilkesinden hareketle, ilçemizde bulunan emeklilerimiz arasında ayrım gözetmeksizin tamamına, bayramda 10 bin TL bayram ikramiyesi vermeyi taahhüt ediyoruz" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZIN HİZMET İSTEDİĞİNİ GÖZLERİNDEN OKUYORUZ"

Yıllardır hoyrat davranılan bir çocuk olan Karabağlar'a belediyeciliğe dair hiçbir şey yapılmadığını vurgulayan Tunç, "Bu şehrin ne mutluluğu ne zenginliğinden payını alamamış bir ilçe Karabağlar. 31 Mart gecesi yeni bir yola girmesi, gelişmesi bizimle bir başlangıç olacak diye ümit ediyorum. Vatandaşlarımızın hizmet istediğini gözlerinden okuyoruz. Biz de 31 Mart akşamından sonra Karabağlar'da yüzler gülecek" diye konuştu.

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Tunç’tan emeklilere bayram müjdesi... Emeklilere 10 bin TL bayram ikramiyesi
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