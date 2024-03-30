2024 Yerel seçimlere 1 gün kaldı: Türkiye seçim sonuçlarını anlık ve canlı Sabah.com.tr’den öğrenecek

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek.
Yarın yapılacak yerel seçimde, 61 milyon 441 bin 882 seçmen 81 ilde kurulan 206 bin sandıkta oy kullanacak. 34 siyasi partiden adayların yanı sıra bağımsız adayların yarışacağı seçimde, 30 büyükşehir, 51 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek. İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği seçimleri yapılacak.
Seçim Sonuçları Canlı ve Anlık Sabah.com.tr'de
31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. Sabah.com.tr Seçim Sonuçları ekranında, adayların oy oranları ve hangi ilçeden kaç oy aldığı anlık olarak duyurulacak. 31 Mart akşamı YSK'nın seçim yasağının kalkması ve sandıkların açılmasıyla birlikte ilinizdeki ve ilçenizdeki seçim sonuçları grafiğini canlı olarak takip edebilirsiniz.
Açılan sandıklarla birlikte Türkiye genelinde hangi partinin önde olduğunu anbean gösteren ekranda; büyükşehir, il ve ilçelerde AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti adaylarının anlık oy oranları görüntülenebiliyor. Belediye seçimlerinde açılan sandık sayısının yanı sıra partilerin oy oranlarını ve hangi adayın önde olduğunu inceleyebilirsiniz.
Seçim Sonuçları Nasıl Öğrenilir?
Yukarıdaki ekranın üst kısmında yer alan toplam seçmen, açılan sandık, kullanılan oy, geçerli ve geçersiz oy sayısı gibi bilgiler, yerel seçim sonuçlanıncaya kadar güncel olarak sunulacak. Ekranın sol tarafından ise partilerin oy oranlarına, büyükşehir il ve ilçelerde topladığı oy sayılarına ulaşabilirsiniz.
Sağ tarafta büyükşehirlerde hangi adayın yüzde kaç oy aldığını ve kimin önde olduğunu görebilir, şehir isimlerine tıklayarak diğer illeri de inceleyebilirsiniz. 31 Mart yerel seçim sonuçları tamamlanıncaya kadar anlık olarak güncellenen ekranımızdan partilerin ilerleyişini anbean takip edebilir, il ve ilçelerde kimin önde olduğunu görüntüleyebilirsiniz.
Mahalli Seçimlerde Kimler Seçilir?
Yerel seçimlerde büyükşehir, il ve ilçelerde belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve il genel meclisi üyeliği; mahalle ve köylerde muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenmektedir. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Yerel Seçimleri'nde de söz konusu mahalli yöneticiler belirlenecek.
Nerede Oy Kullanacağım?
Türkiye Yerel Seçimleri için oy kullanılacak merkez ve seçim sandığı bilgiler, e-Devlet ve Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi internet sitesinden öğrenilebilir. YSK'nın internet sitesinde "Nerede Oy Kullanacağım?" bölümünde, e-Devlet'te ise "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" ekranından oy vereceğiniz yeri, kayıtlı bulunduğunuz sandık numarasını ve sıra numarasını görüntüleyebilirsiniz.
Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
31 Mart yerel seçimlerinde oy verme süreci saat 17:00'da sandıkların kapanmasıyla tamamlanacak. Oy sayımı için sandıkların açılması ve YSK'nın seçim yasağını kaldırmasıyla birlikte sonuçlar ilan edilmeye başlanacak. Açılan sandıklardan çıkan oylar sabah.com.tr üzerinden anlık olarak yayınlanacak.