2024 Yerel seçimlere 1 gün kaldı: Türkiye seçim sonuçlarını anlık ve canlı Sabah.com.tr’den öğrenecek

Seçim Sonuçları Canlı ve Anlık Sabah.com.tr'de

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. Sabah.com.tr Seçim Sonuçları ekranında, adayların oy oranları ve hangi ilçeden kaç oy aldığı anlık olarak duyurulacak. 31 Mart akşamı YSK'nın seçim yasağının kalkması ve sandıkların açılmasıyla birlikte ilinizdeki ve ilçenizdeki seçim sonuçları grafiğini canlı olarak takip edebilirsiniz.