AK Partili Saygılı'dan seçim mesajı... "İzmirlliler artık değişimden yana tavrını koymalı "

İzmir'in artık kentsel hayatının kolaylaşması, kronik sorunlarından kurtulması gerektiğini belirten Başkan Saygılı, açıklamasında şunları kaydetti; "Bu seçim, 'İzmir yerinde mi saysın yoksa gelişsin mi!' seçimidir. İzmirlilerin kentsel hamlelerle, projelerle hızlı bir şekilde yol almaya ihtiyacı var. Bunu başaracak güç ve belediyecilik birikimi bizim kadrolarımızda mevcut. Şehrimizin bu atılımı gerçekleştirmesi sandığa yansıyacak iradeyle mümkün. Eğer İzmirli hemşehrilerimizin teveccühü gerçek hizmetten yana olursa, karşılığını kısa sürede görecek. İzmir'in kenti içi ulaşımdan altyapıya, kentsel dönüşümden sosyal ve kültürel hayata nasıl geliştiğini, toprağıyla suyuyla insanıyla nasıl kalkındığını hep birlikte yaşayacağız. Elbette hedefimiz, 30 ilçemizde ipi göğüsleyerek sözlerimizi tutabilme yetkisini almak. Son pişmanlığın fayda etmediğini hepimiz biliyoruz. Kaybedilen zamanı ne yazık ki geri alamıyoruz. Ama arayı ve açığımızı kapatmak elimizde. Yürekten inanıyorum ki İzmir bu kez gerçek belediyecilik diyecek."

VİZYONU OLAN PROJELER; KÖKLÜ ÇÖZÜMLERLE GELİYORUZ

Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Hamza Dağ'ın gücü adında, kararlı bir başkan olacağının altını çizen İl Başkanı Bilal Saygılı, kendisinin bir İzmir sevdalısı olduğunu vurguladı. İzmir'in artık siyasete ve belediyeciliğe bakış açısının hizmet odağında şekillendiğini söyleyen Başkan Saygılı; "İzmir halkı, yerel iktidarı artık parti ve ideoloji odaklı değil, hizmet odaklı değerlendirmeye başladı. Vizyonu olan, yerinde projelerle geliyoruz ve halkımız bunu görüyor. Yerel idare kriterleri yer değiştirdi. Yorgun, bıkkın bir İzmir vardır ve İzmir'in bir belediye başkanı olarak özlemini duyduğu profil tam olarak Hamza Dağ'dır. Her kesimi ayrımsız kucaklayacak; ihtiyacı olanın da üretenin de arkasında sonuna kadar dimdik duracak, İzmir'i ülkenin gerçekten 3. şehri yapacak projeleri hayata geçirecek tek isimdir. Hemşehrilerimizin bu şansı iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Sandığa gittiğinde, elini yüreğine ve vicdanına koyan, şehrinin geleceğini düşünen herkesin gerçek hizmete oy vereceğine inanıyorum." dedi.

SANDIK GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ

Sandık güvenliğinin önemine dikkat çeken AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, başta vatandaşlar olmak üzere, herkesin oyuna sahip çıkması gerektiğini belirtti. Saygılı, konuya ilişkin şunları söyledi; "Teşkilatımız ve gönüllülerimizin yanı sıra, oy kullanan herkesin sandığa sahip çıkması önemli. İrademize ve sonucuna sahip çıkmalıyız. Tüm Türkiye'ye ve İzmir'imizde seçim atmosferinin bugüne kadar sağlamaya çalıştığımız gibi; çatışmasız ve huzur içinde geçmesini diliyorum. Şimdiden hayırlısı olsun."