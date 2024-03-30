AK Partili Şebnem Bursalı kampanya sürecini değerlendirdi

AK Parti'nin İzmir'de yaptığı seçim çalışmalarını değerlendiren Bursalı, artık yerel yönetimlerde bir marka olan AK Parti'nin adayları ve ortaya koyduğu projelerle farkını gösterdiğini dile getirdi. İzmir'de yoğun ve verimli bir kampanya dönemi geçirildiğini ifade eden Şebnem Bursalı, "18 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımız, yapılan temayül yoklaması, kendisinin yaptığı istişareler sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi için Hamza Dağ'ı aday olarak gösterdi. Hem İzmir'in hem de teşkilatımızın evladı olan Hamza Dağ yaklaşık iki buçuk aylık süre zarfında durmadan, yorulmadan, gece gündüz demeden çalıştı. Hamza başkanımızın bu çalışkanlığı aslında küçük bir fragmandı. Allah'ın izni hemşehrilerimizin teveccühü ile yarından sonra Hamza Dağ başkanlığında İzmir hak ettiği hizmeti almaya başlayacak. Sayın Dağ tarafından paylaşılan her bir proje, gerçekçi ve sorunların çözümüne odaklanan projeler. Dolayısıyla şimdi Ramazan Bayramı öncesinde yaşayacağımız demokrasi bayramında hemşehrilerimizle kucaklaşacağız" şeklinde konuştu.

"CUMHUR İTTİFAKI OLARAK ADAYLARIMIZLA FARKIMIZI GÖSTERDİK"

Bursalı, İzmir'in 30 ilçesinde ve büyükşehirde Cumhur İttifakı olarak tam bir uyum içinde çalıştıklarını kaydetti. Adayların belirlenme sürecinden kampanya sürecine kadar ittifakın ruhuna uygun bir birliktelik gösterildiğini dile getiren AK Partili Bursalı, "Bu uyumlu çalışmamız seçim günü, oy sayım işlemleri tamamlanana kadar devam edecek. Ama bununla da bitmeyecek elbette. Zira İzmir'in her bir köşesi bu dönem hak ettiği hizmeti alacak. Bunun için de Cumhur İttifakı olarak birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Zaten Cumhur İttifakı olarak adaylarımızla farkımızı gösterdik. Büyükşehir ve 25 ilçede AK Parti, 5 ilçede de MHP adayları yönetime talip. Adaylarımızın ortaya koyduğu projeler hemşehrilerimizde heyecan uyandırdı. Gönlümüzden geçen 30+1. Ancak bu olmadığı takdirde en yüksek sayıda belediyeyi Cumhur İttifakı adayının kazanması temennimiz. Biz bunun bir hayal olmadığını sahadaki çalışmalarımızdan gördük. İnşallah sandık sonuçları ile de milletimiz teyit edecek" şeklinde konuştu.

"HEMŞEHRİLERİMİZ TEŞKİLATLARIMIZA EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI VERECEKTİR"

Değerlendirmesinde teşkilatların çalışmalarına da değinen Bursalı şu ifadeleri kullandı: "İl Başkanımız Sayın Bilal Saygılı ve MHP İl Başkanı Sayın Veysel Şahin öncülüğünde teşkilatlarımız kampanya sürecinde takdire şayan bir çalışma gerçekleştirdi. Son bölümü ramazan ayına denk gelmesine rağmen çalışma temposunda hiçbir eksilme yaşanmadı. Aksine bu günler bir fırsat bilinerek iftar programlarının yanı sıra sahur programları yapıldı. Seçim sonuçlarından bağımsız olarak söyleyebilirim ki teşkilatlarımız hemşehrilerimizin gönlünü kazanmıştır. Şimdi onların emeklerinin sandıktaki karşılıklarını alma zamanı. İzmir'in hak ettiğini alma zamanı. Eşsiz İzmir'i gerçek belediyecilik ile buluşturma zamanı."