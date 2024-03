Bakan Mehmet Özhaseki, Fethiye’ye müjdeler verdi

Fethiye'de Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten'in düzenlediği iftar ve körfez kirliliği inceleme gemileri karşılama programına Beşkaza Meydanı'nda gerçekleşti. İlk olarak inceleme gemileri turistik teknelerle konvoy halinde körfeze giriş yaptı. Ardından programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Cumhur İttifakı AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, Cumhur İttifakı il ve ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Fethiye'nin sorunlarını Kökten çözeceklerini söyleyen Muhammet Kökten, projelerini seçim günü gelmeden yapmaya başladıklarını ifade etti.

Düzenlenen programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise, öncelikli olarak Fethiye'nin deprem riskini hatırlattı. Bakan Özhaseki, kentsel dönüşümün gerekliliğini vurgulayarak, 6 Şubatta meydana gelen depremin yaralarının hızla sarıldığını ifade etti. 76 bin konutun teslim edildiğini söyleyen Özhaseki, Fethiye ve Muğla'yı AK Parti Belediyeciliğiyle buluşturmak istediklerini ve şehrin sorunlarını hızlı bir şekilde çözmeye başlayacaklarını kaydetti.

"'Gemiler Gelmez Hayaldir' Dediler"

Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, "Bugün buradan baktığımız zaman Fethiye'de artık bu iş bitmiş diyorum. 31 Mart'ın habercisini bu gözlerden görüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 60 günden bu zamana kadar sahalardaydık. Fethiye'mizin eksiklerini tek tek vatandaşlarımız ile görüştük. Eksiklerimizi gidermek için projelerimizi ürettik. Sağ olsun bakanlarımız bizi hiçbir zaman kırmadı. Hepsi Fethiye'deki sorunları çözmek için buralara geldiler. Bugüne kadar bizlere "gemiler gelmez hayaldir" dediler. Gördüğünüz gemi geldi ve Fethiye'miz için hayırlı ve uğurlu olsun. 41 mahallemizde imar sorunlarımız vardı ve imar sorunlarımız için de bakanımız geldi. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Buraya geldiğiniz zaman aracınızı koyamadık diye herkes bana şikayet etti. Biz şehir içine Aydın hocam ile birlikte projelendirdik katlı otopark yapacağız. Fethiye'mize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

"Onların Projeleri Olmadığı İçin Yalnızca Algı Çalışması Yapıyorlar"

Cumhur İttifakı AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, "Sevgili Fethiyeliler, gemiler geldi ve körfezi temizlemeye başlayacak. Algı yaratmak isteyenler gemilerin seçimden sonra gideceğini söylüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız burada ve körfezimiz temizlenene kadar gemiler burada kalacaktır. Yıllardır koltukta oturanlar asla belediye hizmetini size getirmediler. Muhammet Kökten başkanımla birlikte Fethiye pazarını gezdim ve utandım. Fethiye'ye yakışmayan bir pazar, Afrika ülkelerinde bile böyle bir pazar yok. Biz başa geldiğimizde Fethiye'ye yakışır çağdaş pazar yerleri yapılacaktır. Muğla'nın tüm ilçelerine hizmet gidecektir. Altında otoparkı olan pazar alanları kuracağız, yazın serin, kışın sıcak olacak bir yer yapacağız. Onlar koltuk seviyor, bizler sizi seviyoruz. Hiçbir projeleri yok bizim 75 projemiz var. Onların projeleri olmadığı için yalnızca algı çalışması yapıyorlar. 31 Mart'ta tüm çözümleri bizler getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"İktidar Gücünü Arkasına Alıp Beldesine Hizmet Ediyorsa O Şehirlerin Önü Açık"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yine bir seçim arifesindeyiz. Yerel seçimlerin en önemli tarafı, geleceğimizi insanları teslim ediyoruz. Bilim adamları diyorlar ki, "Şehirlerin geleceği oradaki yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır." Eğer seçtiğimiz yerel yönetici yani belediye başkanı dürüst birisiyse, çalışkan birisiyse, elinden ne geliyorsa onu yapıyorsa, iyi niyetle gayret ediyorsa sonra da tabi ki iktidar gücünü arkasına alıp şehrine, beldesine hizmet ediyorsa o şehirlerin önü açık. Değilse Allah korusun o beldeler geriye doğru gidiyor. Üzerinde yaşadığımız bu güzel Anadolu coğrafyası dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi olarak geçiyor. Cennet gibi bir vatanımız var. Özellikle de bu coğrafya son dönem mazlumlarının sığınma coğrafyası. Son yüz yıl içerisinde Balkanlar'da daralan kardeşlerimiz bu coğrafyaya gelmişler. Kafkasya'da daralan, bunalan mazlum milletler gelmişler. Ülkemizin doğusunda, güneyinde ezilen, bunalan herkes bu coğrafyaya gelmiş. Kardeş olmuşuz, etle tırnak gibi olmuşuz. Bayrağımız dalgalanıyor, ezanlarımız okunuyor, Allah'a hamd olsun gittikçe de güçleniyoruz. Dostlarımıza güven veriyoruz, düşmanlarımıza da tabi ki korku salıyoruz" şeklinde konuştu.

"Deprem Bölgesinde Binlerce Konut Yaptırıyoruz"

Konuşmasını sürdüren Bakan Özhaseki, "Bu güzel coğrafyanın bir iki tane de kusuru var. Her güzelin kusuru olurmuş ya, bizim de kusurumuz var. O da yerin altında depremsellik var. Şunu herkes bilsin ki; Türkiye bir deprem ülkesi. Son yüz yılda denizlerimizde ve karada meydana gelen 6 üzerindeki yıkıcı deprem sayısı 231. Ölen insan sayımız 130 bin. Maddi hasar milyarlarca dolar. En son 6 Şubat depreminde bile tam 18 ilimiz etkilendi. 14 milyon kardeşimiz zarar gördü, 680 bin konutumuz yıkıldı. 170 bin de işyeri yıkıldı. Maddi hasarı söylemeye gerek yok, 100 milyar doların üzerinde. Manevi acımızı mı soruyorsunuz? Onu ölçecek bir alet daha icat edilmedi. Her yerde hala gözyaşı var. O bölgelerde bulunan bir kardeşiniz olarak, o günlerdeki acımızı Allah sizlerden razı olsun hep birlikte bir dayanışmaya dönüştürdük. Bütün bir millet olarak ayaktaydık. Kumbarasındaki parayı oraya gönderen çocuğumuzu mu dersiniz, hacını erteleyerek parasını yatıran büyüklerimizi mi dersiniz, Azerbaycan'dan eski arabaların üzerine battaniye doldurmuş "kardeşlerimize yardıma gidiyorum" diyen Server Beşirli kardeşimizi mi dersiniz? Bizler büyük bir milletiz, böyle bir milletin ferdi olmak, üyesi olmak emin olun hepimiz için şeref olarak yeter. Şimdi de çalışıyoruz. Deprem bölgesinde binlerce konut yaptırıyoruz. Orada artık konutlarımızı da teslim etmeye başladık. Binden fazla şantiyemiz var. 4 bin 333 köyde de çelikten karkaslı evler yaptırıyoruz. 76 bin konutu dağıttık ve her ayda 10 bin, 15 bin ev vermeye de devam edeceğiz. Bizler deli gibi çalışıyoruz. Milletimizi seviyoruz, yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz. Ama biz bunu yaparken bir taraftan da zehirli dillerini sarkıtmadan geri kalmayan muhaliflerimiz var. Geçenlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı çıkmış, "deprem karnesini açıklıyorum hükümetin" diyor. "Sıfır, sıfır, sıfır". Bir başka genel başkan çıkmış diyor ki, "kime vermişler bu evleri? Nerede bu evler? Herhalde AK Partililere dağıtıyorlar, herhalde akrabalarına veriyorlar". Ya Allah size insaf versin. Eğer görmek istiyorsanız şantiyemizde gezdireceğim, hadi buyurun gelin. Hiç birisi gelmiyor ama geriden bu sözleri etmekten de geri durmuyorlar. Zamanında bundan bir evvelki dönemde yine aynı bakanlıktaydım, Hatay'a gittim, kentsel dönüşüm yapacağız… Örnek Aksaray Mahallesi, açıkça da ilan ediyorum. Bakın; o bölgede şimdiki CHP'liler, yandaş odaları davalar açtılar, Aksaray Mahallesi'nde bana kentsel dönüşümü yaptırmadılar. Bir saate yakın ilan ettim orada izah etmeye çalıştım, vatandaşları ikna ettim ama mahkeme yoluyla önümüzü kesmeye çalıştılar. Deprem oldu, onların kentsel dönüşüm yaptırmadığı mahallede bir tek Allah'ın kulu bile yaşamıyor şimdi. Bunlarda vicdan var mı acaba? Bir gün olsun içleri sızlıyor mu acaba? Bir taraftan hem yapmıyorlar hem de yapanlara mâni oluyorlar. Geçenlerde İzmir'deydim, deprem bölgesi değil mi? Hepimiz biliyoruz, evet. 25 senedir İzmir'deler, 25 tane binayı dönüştürdülerse söylesinler, bütün sözlerimi geri alacağım. Hayır, böyle bir niyetleri de yok. Ama bizler çalışıyoruz, üzerimize düşeni yapıyoruz, ne lazımsa onu yapıyoruz. 1994'te sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'da, naçizane ben de İzmir'de aday oldum. İnsanların önüne çıktığımızda dedik ki, "hizmet edeceğiz, kimseyi ayırmayacağız, mazeret üretmeyeceğiz, gece gündüz demeden deli gibi çalışacağız" dedik. Ve sözümüzde durduk, çalışmaya da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yapmak Zor, Ama Biz Yapma Tarafındayız"

Cumhur İttifakının birlik ve beraberliğine vurgu yapan Özhaseki, "Bizler Cumhur İttifakıyız, özümüz bir, sözümüz bir. Ne dediğimiz çok belli. Bizim için bu vatanın bölünmez bütünlüğü en önemlisi. Bayrağımız mukaddes, ezanımız mukaddes. Bunlar üzerine oluşturulduğumuz bir ittifakımız var. Ama karşı tarafta, tarafları belirsiz bir grup var. Seçimden önce neler demediler ki? Hiç de birbirine benzemiyorlardı. Zaten bunların ne siyasi düşünceleri ne sosyal hayat bakışları ne iktisadi konulardaki düşünceleri aynı diye de ilan etmiştik. Ama bir tek motivasyon kaynakları vardı; Cumhur İttifakı gitsin, ne olursa olsun. Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli bir araya gelemsin, ne olursa olsun. Yıkım ekibi gibi, ne yapacaksınız onu söyleyin dedik o da yoktu. Hani diyor ya şair, "hadi gel şu Süleymaniye'yi yıkalım desen, iki kazma kürek iki de ırgat gerek. Gel yeniden yapalım desen, önce bir Süleyman, sonra da Sinan gerek." O yüzden yapmak zor, ama biz yapma tarafındayız, biz işin hizmet tarafındayız. Milletimi seviyoruz Allah'ın izniyle, tarihe karşı, medeniyetimize karşı sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz" dedi.

"Fethiye'yi Hizmetlerle Tanıştıralım"

Aydın Ayaydın hocam Muğla için bir şans. Cumhurbaşkanımız Onu buraya özel olarak gönderdi. Onun yaptığı projeleri ben de biliyorum, elinden ne geliyorsa… 20 küsur yıldır belediye başkanlığı yapan, yıllarca bakanlık makamında bulunan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Ömrü şehircilikle geçen bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Fethiye'miz için, Muğla'mız için ne varsa Hoca'mın getirdiği bütün projelere ben de evet diyorum ve desteklemeye de devam edeceğim. Bizim işimiz hizmet, hizmetten başka bir şey düşünmüyoruz. Şimdi de gencecik bir Muhammet kardeşimizi seçtiniz. İnşallah pazar günü akşamı da onun başkanlığını nasip olursa bu meydanda hep beraber kutlayacağız. "Körfez temizlenecek" başımızın üstüne, ne demek? "Kentsel dönüşüm yapılacak" zaten bizim işimiz o iş. Fakat şunu da söyleyeyim; lütfen yanlış anlamayın, ben bu bakanlıkta oturan birisi olarak A'dan Z'ye bütün partilere kapı açık, yeter ki kentsel dönüşüm yapsınlar başımızın üstünde yer var diye ilan ediyorum. Şu partili gelmiş ona yardım etmem demiyorum, şu partiliye yardım ederim asla demiyorum. Herkese kapı açık. Ama bir tane daha kapımı çalan Cumhuriyet Halk Partili olmadı, onu da bilin. Neden? Kentsel dönüşüm zor iş, vatandaşın hakkı verilecek, eziyet çekilecek. Ne yazık ki bu işe giren daha bir tane CHP'li görmedim. Biz burada kol kola gireriz. Allah'ın izniyle bütün hizmetleri de yaparız hiç şüpheniz olmasın. Fethiye'yi hizmetlerle tanıştıralım. Muğla'yı hizmetle tanıştıralım inşallah. AK Parti belediyeciliğinden onlar da istifade etsinler" diye konuştu.