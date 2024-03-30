Çiftçioğlu’ndan sandığa bir kala Karşıyakalı’ya çağrı: Karşıyakalıların oyunu, desteğini ve yol arkadaşlığını istiyorum

Belediye başkan adaylığı açıklandığı günden bu yana gerçekleştirdiği seçim kampanyası ve projeleriyle Karşıyaka'da dikkatleri üzerine toplayan Cumhur İttifakı Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu, sıcak ve samimi diyalogları ile çocuğuyla, genciyle yediden yetmişe tüm Karşıyakalıların ilgisini çekti. Karşıyaka'da belediye hizmetlerine yönelik sorunlara çözümler sunan ve Karşıyakalının hayatını kolaylaştırmak için yüzün üzerinde proje ile gönüllerde taht kuran Çiftçioğlu, sandıkların kurulmasına sayılı saatler kala kampanya sürecini değerlendirdi.

"KARŞIYAKALININ MEMNUNİYETİ ÖN PLANDA OLACAK"

Karşıyakalılara teşekkür eden Çiftçioğlu, "Seçim sürecinde bizimle hoş sohbet eden, eleştiren, fikirlerini paylaşan, değerli vaktini ayıran tüm Karşıyakalılara çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte siz Karşıyakalıların taleplerini dinledim; ulaşımdan yeşil alanlara, can dostlardan sosyal tesislere, otoparktan sosyal desteklere kadar birçok problemimizi anlattınız bana. Ben de zaten bu problemlerin farkındayım. Bu nedenle de sizlere Karşıyaka için doğru olanın neler olduğunu, ortak sorunlarımız nasıl çözeceğimizi anlatmaya özen gösterdim. Bu süreçte Karşıyaka'mızda belediyenin hayata geçirdiği ve memnun olduğunuz için devam etmesini istediğiniz çalışmaları da duydum. Sizlerin mutluluğu ve memnuniyeti bizim için en önemlisi. O nedenle Karşıyakalıların memnun olduğu ve değiştirilmesini istemeyeceği hiçbir şeyle ilgili bir tasarrufta bulunmayacağımızı bilmenizi isterim." diye konuştu.

ÇİFTÇİOĞLU'NDAN KARŞIYAKALI'YA SÖZ

Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu sözlerinin devamında ise "Yapacağımız çok şey var; sizlere vaat ettiğimiz projelerimizi hayata geçirmek için yılmadan çok çalışmamız gerekiyor. Hepimizin ortak değeri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Zübeyde Anamızın emanetine sahip çıkmamız ve hep birlikte daha ileriye götürmemiz gerekiyor. Tüm enerjimizle, Karşıyaka'ya olan sevdamızla ve tabi ki sizlerin desteğiyle bunu başaracağımızdan da hiç şüphem yok. Tüm bunları yaparken referansımız Cumhuriyetimizin değerleri ve Karşıyakalılar olacak, sizler olacaksınız. Karşıyaka'nın ruhuna uygun olarak katılımcılıkla ve şeffaflıkla yöneten en demokrat Belediye Başkanı olacağım. Bu görevi bana uygun görürseniz kendimi bu şehrin kadınlarına, çocuklarına, gençlerine, insanlarına adayacağıma, söz veriyorum. Siz değerli Karşıyakalıların oyunu, desteğini ve yol arkadaşlığını istiyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı noktasında da 13 yıldan bu yana bulunduğu görevlerde kente birçok yatırımın gelmesi için çalışmış, çabalamış, emeği olan bir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız var. Hamza Dağ Başkanımın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması Karşıyaka'mız ve İzmir için çok büyük bir şans. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Hamza Dağ'a da desteklerinizi, oylarınızı bekliyorum. Sevdam Karşıyaka." ifadelerini kullandı.