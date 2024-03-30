Kırkpınar yerinde inceledi ve isyan etti: Bayraklı’da vatandaşın parası böyle çöpe gidiyor!

Cumhur İttifakı Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar, Bayraklı'nın hizmetsizliğini gözler önüne serdi. Mansuroğlu Mahallesi'nde 30 Ekim İzmir depreminde ağır hasar bir binada incelemelerde bulunan ve yaşanan sıkıntıyı gözler önüne seren Kırkpınar, "Burası CHP'nin en yoğun oy aldığı bölge. Ama deprem sonrası binanın hali ortada.

Yıkım kararı bekleyen onlarca binamızdan sadece bir tanesi… 4 yıldır hala yıkım kararı, ruhsat onayı bekleniyor. Rezalet ortada. Ankara Caddesi önünden her gün binlerce araç geçiyor. Bir şey yapılmıyor. Önlem yok. Allah korusun yeni bir felaket mi bekliyoruz? Mülk sahipleri ruhsat beklerken tinercilerin yuvası haline gelmiş bir apartman. İZSU boruları delinmiş. Vatandaşın parası böyle çöpe gidiyor. Bayraklımızın gerçekleri bu." dedi.

"ASIL ATATÜRKÇÜLÜK HİZMET YAPMAKTIR"

Altyapıya dikkat çeken Kırkpınar, "Asıl Atatürkçülük asıl Cumhuriyetçilik hizmet yapmaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyeti gidermektir. Lafla Cumhuriyetçilik dönemi artık kapanmıştır. Bu dönem şu rezalete sıkıntıya son vereceğiz. Yolların hali ortada. altyapı diye bir şey yok. Bayraklı'nın tüm mahallerinde hizmetsizlik almış başını gitmiş." açıklamasında bulundu.