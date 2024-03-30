Kuaförden örnek geri dönüşüm projesi: Kesilen saçtan gübre yapıp saksıda bitki yetiştirdi

İstanbul Fatih'te kuaförlük mesleği yapan Abdullah Bilbay, Emine Erdoğan'ın 'Sıfır Atık Projesi'nden esinlenerek saçın içerisinde proteinler keratin amino asitlerin bulunduğunu belirterek çöpe atılması yerine gübre olarak kullanılabileceğini ortaya koydu. Kesilen saçların geri dönüşümlü olarak çevreye ve doğaya faydalı bir gübre olarak kullanılabileceğini kanıtlamak için bir deney yaptı.

Günlerce süren deneyinden olumlu sonuç alan Abdullah Bilbay çalışmasını şu şekilde açıkladı; "Ben İstanbul Fatih Kocamustafapaşa'da kuaförlük yapıyorum. Yıllarca insanların saçlarını kesip çöpe atıyordum. Sonra yaptığım araştırma sonucunda saçlar içerisinde proteinler keratin amino asitler bulunduğunu öğrendim. Saçların çöpe atmak yerine geri dönüşümde gübre olarak kullanılabileceğine karar vererek günlerce süren bir test yapmaya karar verdim. Saçların yaşayan bir canlı olduğu yolundan giderek kestiğimiz saçları küçük parçalar halinde bir saksıya koyduk. Daha sonra üstüne de doğal toprakları karıştırarak harmanladık.

En üst kısmında tohumları koyduk. Her gün sulama ve takibini yaptım. 3 ayrı saksıda çalışma yaptım. Birinci saksıda sadece kesilmiş saçları koyduk. Öteki saksılara saç koymayıp farklı topraklar koyduk. Saçların konulduğu saksıdaki bitki erken bir zamanda yeşillenmeye başladı. Daha iyi verimli olsun diye bizim kullandığımız aseton su potasyum koh ve kesilmiş saçları da bir kovada süzerek toprağın daha iyi hava ve besin kaynağı olsun diye bu karışım yaptık. Bu karışımları yaparak da kesilmiş saçlardan normal daha iyi bir gübre oluşumu yaptık. Bizde kesilmiş saçları evdeki saç tellerini çöpe değil saksılara bahçe balkonlara koyarak bitki ve doğa oluşumuna katkı sağlayabiliriz. Saçlarda doğal bir gübredir doğa dostudur geri dönüşüm için gelecek nesiller için daha verimli kullanılabilinir" dedi.