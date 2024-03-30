Milletvekili Yazmacı, turizm temsilcilerini bir araya getirdi

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, düzenlediği iftar yemeğiyle kentin turizm temsilcilerini bir araya getirdi. Yazmacı, düzenlediği Turizm Paydaşları Ortak Akıl Buluşması iftar programıyla kentte turizm alanında hizmet veren 120 işletmeci, STK ve kurum temsilcilerini aynı sofrada bir araya getirdi.

Bayram ve yeni sezon öncesi Şanlıurfa'da yapılabilecekleri gözden geçirmek için yola çıktıklarını anlatan Yazmacı, Ramazan bereketini paylaştıkları sofranın turizm sektörü açısından da verimli bir bilgi alışverişine döndüğünü belirtti.

KISA, ORTA VE UZUN VADEDE PLANLAMALAR KONUŞULDU

Yazmacı, işletmeci olarak sektörü yakından tanıdığını vurgulayarak, gerçekleşen buluşmada turizmcilerin beklentileri, kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenler hususunda görüş alışverişinde bulunulduğunu, TBMM'de gerçekleştirilen çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdindeki girişimleri, Şanlıurfa Alan Yönetimi başkanlığı için yapılan hazırlıklarla ilgili de turizmcileri bilgilendirdiklerini söyledi.

ŞANLIURFA ÖNEMLİ İNANÇ MERKEZİ

İftar sonrası yaptığı konuşmada tarih boyunca ismi değişse de varlığını bin yıllar öncesinden beri kesintisiz sürdüren Urfanın; Mekke, Medine ve Kudüs'den sonra önemli inanç merkezleri arasında yer aldığına vurgu yapan Yazmacı, Halil-ür Rahman Gölü veya çok bilinen adıyla Balıklı Göl hikayesinin 2 bin yıldır nesilden nesile aktarılmasının kentin kutsal bir kimlik kazanmasında en büyük etken olduğunu anlattı.

ŞANLIURFA ALAN YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Kültür ve turizm alanında bu kadar çeşitliliğe ve zenginliğe sahip olmasına rağmen, halen konaklama kapasitesine ve oranlarına bakıldığında yeteri kadar turizm gelirlerinden pay alınamadığına değinen Yazmacı şöyle devam etti, "Şanlıurfamızı bu anlamda daha iyi bir noktaya taşımak hepimizin boynunun borcudur. Tarihi zenginliklerinin daha iyi tanıtılması ve gün yüzüne çıkarılması büyük önem taşıyor. İşte bu noktada Şanlıurfa Alan Yönetimi Başkanlığı çok önemli bir adımdır. Bu adımın atılmasını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sağlamıştır. Kentimizi ziyaretinde verdiği müjdenin hayata geçirilmesi için hemen ertesinde TBMM Başkanvekili Sayın Bekir Bozdağ'ın başkanlığında milletvekili arkadaşlarımın da imzasının bulunduğu 11 maddelik kanun teklifimizi TBMM başkanlığına sunduk.Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Şanlıurfa'nın tarihi değerlerinin korunması ve gün yüzüne çıkarılması, bu sayede kültür ve turizm alanında daha çok pay alması için önemli bir adımdır"

Yazmacı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da Şanlıurfa'ya önem verdiğini, bakanlık tarafından yürütülen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına bu yıl alınacak 5 şehirden birisinin Şanlıurfa olmasının bunun en büyük göstergesi olduğunu belirtti. Yazmacı, 25 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek festival şehre yeni bir hareketlilik getireceğine inandığını da kaydetti.

KENTE YAPILAN UÇUŞLAR

Yazmacı, turizmcilerin en büyük önem verdiği konulardan biri olan havayolu taşımacılığı noktasında da girişimleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti, "Turizm açısından önemli gördüğümüz konulardan birisi de uçuşların artırılmasıdır. Geçen yıl uçuş sayısı haftalık 70 sefere kadar düşmüştü. Türkiye'nin küresel bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları'nın Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ve THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile yaptığımız görüşmelerde, sefer sayılarının arttırılması hususundaki taleplerimiz olumlu karşılık aldı. Yapılan görüşmeler sonucunda havalimanındaki sefer sayıları tekrar arttırıldı. Toplamda haftalık gidiş-geliş 100 sefer gerçekleştirildi. Sefer sayılarımız arttı fakat yeterli mi? Şanlıurfamız daha fazlasını hak ediyor. Bu yıl da SunExpress firması tarafından Antalya ve Almanya'ya yeni seferler düzenlenmesi planlanıyor. Şanlıurfa'nın turizmi, gelişimi için girişimlerimiz sonuç vermeye başlıyor."

TURİZM FAKÜLTESİ KENTİMİZ İÇİN ÖNEMLİ

Yazmacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararla Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu'nun, fakülte statüsüne kavuştuğunu anımsattı.

Kentte alanında uzman, nitelikli turizmcilerin yetişmesinin katkılarını önümüzdeki yıllarda göreceklerini belirten Yazmacı, "En iyi koşullarda eğitim veren, Şanlıurfamız ve çevre iller başta olmak üzere ülkemize kaliteli istihdam gücü olacak öğrencileri yetiştiren üniversitemizin Turizm Fakültesi, 4 bölümde eğitimini sürdürecek" dedi.