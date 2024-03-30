Milli görüşçülerden tam destek: Milletimizi Erdoğan’ın yanında birleşmeye çağırıyoruz

Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşları, Milli Görüş'ün önemli isimlerinin yer aldığı Akıncılar Konya Platformu, 31 Mart seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Konya Akıncıları Platformu Temsilcisi Ahmet Poçanoğlu, "Mevcut konjonktürde 'Milli Görüş'ün temsilcisi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Oylarımızı AK Parti adaylarına veriyoruz. Milletimizi de Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında birleşmeye, AK Parti'ye oy vermeye davet ediyoruz. Erbakan Hocamızın yolunun vârisi, Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.Milli Görüş hareketine mensup Kadim Dostlar Platformu üyeleri de Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi önünde düzenledikleri basın açıklamasında Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'a desteklerini açıkladı. Başkan Yakup Sucuoğlu "Milli Görüş, inancımız ve milli menfaatlerimiz doğrultusunda birçok siyasi birliktelik yapmış, ümmet ve millet hayrına birçok hayırlı işleri başarmıştır.Bu çalışmaların neticesinde, Milli Görüş halkımızın teveccühünü kazanarak, 1994 yılında 'İstanbul Emin Ellere' diyerek Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na taşımıştır. Yıllar sonra devran dönmüş, iktidarlar değişmiş fakat Milli Görüş hâlâ ülkemizin en değerli dünya görüşü olma özelliğini taşımaya devam etmektedir. 31 Mart'ta vereceğimiz oylarla yolsuzluk ve beceriksizliğin önüne geçip Türkiye'yi lider ülke yapma yolunda adım atacağız. Ülkemizin bekası ve daha güçlü bir Türkiye için bizler de kurulan bu tezgâhların ve dönen dolapların farkındayız. Bunun için 'Kadim Dostlar Milli Görüş' grubu olarak 31 Mart'ta büyükşehirlerde AK Parti'yi destekleme ve özellikle İstanbul'da Sayın Murat Kurum'u destekleme kararı almış bulunmaktayız" dedi.