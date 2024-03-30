Milyonluk tesis heba edilirken, kanalizasyon borusu Kura Nehrine bağlanmış

Ardahan'da iller bankası tarafından 2022 yılında yapımı tamamlanıp Ardahan Belediyesine teslim edilen Ardahan atık su arıtma tesisinin sahipsiz bırakılıp çalıştırılmadığı ortaya çıktı. "Teknik eleman yok" denilerek faaliyete sokulmayan milyonluk tesis kendi kaderine bırakılırken Ardahan kanalizasyon suyunun Kura Nehrine akıtıldığını AK Parti belediye başkan adayı Baydar, sosyal medyada görüntülerle ortaya koydu.

Baydar, "Çevre şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle, imar bankası aracılığıyla yaptırılan bu tesis, atık su arıtma tesisi olarak kuruldu. Şu anki mevcut belediye başkanı döneminde hiçbir kusuru ve eksiği olmamasına rağmen bu tesis şu anda videoda da görüldüğü üzere atıl duruma getirilmiştir. Ayrıca ciddi bir çevre kirliliğine neden olmuştur. Kura nehri, Ardahan'da toplanan atık su ve kanalizasyon pisliğiyle kirletiliyor. Toplanan atık su ve kanalizasyon, hiçbir şekilde arıtmaya tabi tutulmadan direk nehre bağlanmıştır. Burada ciddi şekilde bir sorun mevcut, 40-50 milyon TL'ye yaptırılan bir tesis gördüğünüz gibi atıl durumda. Milyonlarca para harcanarak yaptırılan bu tesisin atıl durumda olması kamu zararına yol açmıştır. Değerli Ardahanlılar, takdirinize sunuyorum" dedi.

Kanalizasyon suyu nehre akıtılıp doğal yaşam katledilirken yaşanan bu durum Cumhur İttifakı AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar tarafından ortaya çıkarıldı. Görüntüler eşliğinde bir video yayımlayan Baydar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İller Bankası aracılığıyla yaptırılan milyonluk atık su arıtma tesisinin neden kaderine terk edilip kendi haline bırakıldığını CHP adayı Faruk Demir'e sordu.

Ayrıca Kura Nehri'nin geçtiği komşu Gürcistan'da Kura Nehri'nin kirletildiği gerekçesiyle şikayetlerin geldiği bilgisine ulaşıldı.