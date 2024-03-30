Özgür Özel’in ‘İP’ cambazlığı

Balıkesir'deki mitinginde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e zehir zemberek sözler sarf edip İyi Partililerin CHP'ye oy vermesini isteyen Özel, "Sende olmayan vicdan, İyi Parti'nin iyi insanlarında var. Hepsinden vallahi de billahi de oy istiyorum" şeklinde konuştu. Hızını alamayan Özel, Denizli'de de benzer açıklamalarına devam ederek, "Eski ittifak ortaklarımız CHP'ye oy verirse, CHP kesin kazanıyor. Ama başka bir partiye oy verirlerse AK Parti kazanacak" ifadeleriyle bir başka algı operasyonuna girişti. Ordu'da da tüm İyi Partililerin CHP'ye oy vermesi gerektiğini vurgulayan Özel, İyi Parti Ordu adayı Enver Yılmaz'ı desteklemenin "ihanet" olduğunu dile getirecek kadar ileri gitti. Edirne'deki mitinginde de İyi Parti seçmeninin oylarını isteyen Özel, burada CHP'nin desteklenmemesi halinde AK Parti'nin galip geleceğini savundu.Özel'in son 1 ay içerisindeki söylemleri, İyi Parti cephesinde sert tepki gördü. Edirne'de konuşan Akşener, "Özel, 'Bize oy vermezseniz AK Parti kazanır' diyor. Ben bir Rumeli kızıyım. Bu tür üçkâğıtları yemiyorum. Alışmış arkadaşlar. Bu üçkâğıttan sıyrılalım. Bu üçkâğıt, sizi çırak çıkarıyor" ifadelerini kullandı. İyi Parti Denizli Adayı Yasin Öztürk ise Özel'e "tipitip" ve "emanetçi arkadaş" şeklinde ağır ifadeler kullanarak, "İstanbul'a gidersin DEM'den medet beklersin. Buraya gelince İyi'lerden medet umarsın" sözleriyle gündem oldu.