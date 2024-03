Ülkemizin son 21 yılı cumhuriyetin altın devridir

Başkan Erdoğan İstanbul'daki Sultanbeyli ve Sancaktepe mitinglerinde on binlerce vatandaşa hitap etti:Ülkemizin son 21 yılı, yatırımlar açısından Cumhuriyet tarihimizin 'altın devri' olarak kayıtlara geçmiştir. Hak ve özgürlüklerden eğitime, sağlıktan savunma sanayiine, ulaştırmadan ticarete her alanda ülkemize çok önemli başarılar yaşattık.Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 4.5 yıl boyunca şehrimize heyecanla hizmet ettik. Yılların ihmallerini giderdik. Dağ gibi birikmiş sorunlara çözüm bulduk. İstanbulluyu hasretini çektiği hizmetlerle tanıştırdık.Şehrin kenar mahallelerinden başlayarak İstanbullulara İstanbul'da yaşamanın eziyetini, çilesini, sıkıntısını değil; huzurunu, imtiyazını, mutluluğunu tattırdık. Kimseyi ayırmadık, ötekileştirmedik. Kimsenin siyasi tercihlerine bakmadık. Kimsenin hayat tarzına, yaşayışına, inancına karışmadık. İstanbullu kardeşlerimin omuzlarımıza yüklediği ağır sorumluluğun hakkını layıkıyla vermeye çalıştık.Ülkemizi, Türkiye Yüzyılı ile yeni bir döneme hazırlıyoruz. Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda belediyecilik hizmetlerinde yapacağımız tarihi atılımlarla şehirlerimizin de yüzyılı olacaktır.Verdiği vaatleri unutan değil verdiği sözü tutacak başkanları seçeceğiz. İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybetme lüksü yok.. Bir tarafta temiz siyasetin temsilcileri diğer tarafta kaynağı karanlık, deste deste dolarlarla avrolarla para kulesi üretenler var.5 yılda İstanbul'daki depreme dayanıksız yapıların hepsinin dönüşümünü tam bir seferberlik anlayışıyla tamamlayacağız."One minute" diyerek mazlumlara uygulanan zulme karşı koyduğumuz tavır için ayrımcılığa maruz kaldık. Dünya beşten büyüktür diyerek küresel yönetim ve güvenlik sisteminin çarpıklıklarına itiraz ettiğimiz için ambargolara uğradık. Gazze'de yapılan katliama en üst perdeden itiraz ettiğimiz, mazlumlara her türlü yardımı yaptığımız için mimlendik. Gazze hassasiyetini istismar etme peşinde koşan fırsatçıların ahlaksız ve asılsız söylemlerine prim vermeyin. Bizim Gazze mücadelemize Filistinli kardeşlerimiz şahit.İstanbul'un birinci önceliği depreme hazırlıktır. Son dönemde bu konuda herhangi bir çaba, gayret, proje, icraat gördünüz mü? Hayır. Çünkü depreme hazırlık için kullanılması gereken kaynaklar bavul bavul, ne oldu? Dolar. Ne oldu? Avro ve bunlar bir yere götürülüyor. Peki, nereye götürülüyor? Deprem binası değil para kulesi yaptılar. Depreme hazırlık için sarf edilmesi gereken vakit, delege avlarında, DEM'le pazarlıkta. İstanbul atlama taşı değil. Bu şehir kimsenin finans kaynağı olamaz.Büyükşehir belediyesinden ne diyor, 'Tam ileri.' Ne tam ileri ya, sen tam gaz geri gidiyorsun. Ulaşımıyla, çevresiyle, depreme hazırlığıyla, sosyal belediyeciliğiyle İstanbul içler acısı bir hale gelmiştir. Lazım olduklarında, hava bozuk olduğunda ya tatilde ya cumhurbaşkanı yardımcılığı peşinde ya büyükelçilerle Sarıyer'de balıkta... Bu şehrin sorunlarını bunlar çözebilir mi? İstanbul'un yönetimi yarı zamanlı mesaiyle olacak bir iş değildir. Kaynakları yağmalayıp başka amaçlar için deste deste savurmak bu şehri üzer. İstanbul'u işporta pazarına düşürmek bu şehre ihanettir.