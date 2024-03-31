Ayasofya’da akşam namazı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamındaki mitinglerini Güngören'de tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Fatih ilçesini ziyaret etti. Gittiği Çarşamba semtinde kalabalık bir grup tarafından karşılanan Erdoğan, İsmailağa Cemaati ilderi Hasan Kılıç ile bir araya geldi.Erdoğan, ardından Ayasofyai- Kebir Cami-i Şerifi'ne gitti. Akşam namazını burada kılan Erdoğan, camideki vatandaşlarla sohbet etti, kendisini bekleyen çocuklara harçlık dağıttı. Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti