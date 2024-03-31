CHP’li adayın önde olduğu ilçede mühürsüz oy iddiası!

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimlere gölge düştü. CHP Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan'ın yüzde 37 oy aldığı seçimlerde, oy çuvallarının değiştiği iddiası üzerine MHP Milletvekili Baki Ersoy, Pınarbaşı'na gitti. Pınarbaşı Adliyesi'nde oy değiştiği yönündeki iddialara Ersoy'un tepkisi ise arbedeye neden oldu. Arbedenin yaşandığı Pınarbaşı'da CHP'li bazı sandık görevlilerinin 3 mühürsüz oy torbasını değiştirmeye çalıştığı iddia edildi. Baki Ersoy'un duruma müdahale etmesi üzerine bazı CHP'lier tepki gösterdi. Tarafların gerilmesi üzerine arbede yaşandı.

Öte yandan seçimi CHP adayı Deniz Yağan'ın önde götürdüğü Pınarbaşı'da Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu'nun yeniden belediye başkanı seçildiğini duyurdu.

Baki Ersoy ofisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi; "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde, Pınarbaşı ilçemizde, MHP olarak, şu ana kadar ilçe seçim kurulunda bulunan tüm veriler göstergesinde; 350 oy farkla öndeyiz. Ancak CHP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan ve beraberindekiler onlarca mühürsüz oy çuvalının mühürlü oylarla değiştirirken yakalandı. MHP Kayseri Milletvekili Sayın Baki Ersoy ve beraberindeki heyet, İlçe Seçim Kuruluna gittiğinde ise CHP'liler tarafından fiziki saldırıya uğramıştır ve akabinde tatsız olaylar yaşanmıştır. Bu mefhum olayların şahidi bizzat İlçe Seçim Kurulunda bulunan İlçe Seçim Hakimi, İlçe Kaymakamımız, İlçemizde görevli Savcılarımız ve şahitliğini kabul eden CHP Kayseri Milletvekili Sayın Aşkın Genç'tir. MHP olarak, helal oylarla aldığımız oylarımızı, hilelere, demokrasiye ihanet edercesine yapılan hamlelere yedirmeyiz. Oylarımız namusuzdur. Seçime gölge düşüren, şaibe karıştıran kimseye müsaade etmeyeceğiz. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz"

Pınarbaşı ilçesinde yaşanan olaylar nedeniyle ilçeye Kayseri'den özel harekat polisleri gönderildi.