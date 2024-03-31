Cumhur İttifakı adayı Sekmen, Erzurum tarihinde bir ilki yaşatıyor

Kesin olmayan sonuçlara göre Erzurum'da Cumhur İttifakı'nın Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen yüzde 49,67 oranında oy alarak üçüncü kez seçilerek Erzurum siyasetinde bir ilki yaşatmış oldu. Başkan Sekmen, 3 dönem üst üste Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ilk isim olarak tarihe geçecek. İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Canan Uçar ise yüzde 22,60 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını yüzde 49,7 oy oranıyla AK Parti Adayı Mehmet Sekmen, Palandöken'i Muhammet Sunar ve Yakutiye'yi ise Mahmut Uçar kazandı. Merkez ilçelerden olan Aziziye'de ise 44,31 oy oranı ile Yeni Refah Partisi adayı Emrullah Akpunar birinci sırada yer aldı.

Erzurum'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre son durum ise şöyle:

Açılan sandık oranı: yüzde 79,64

AK Parti Mehmet Sekmen : yüzde 49,67 (132,178 oy)

İYİ Parti Fatma Canan Uçar: yüzde 22,60 (60.590 oy)

DEM Parti Gülderen Varli: yüzde 7,16 (19.060 oy)

CHP Atlıhan Atila: yüzde 6,15 (16.393 oy )

Zafer Partisi Fatih Aygün: yüzde 5,14 (13.680 oy)