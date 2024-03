Daha yaşanılabilir bir dünya için çalışmalıyız

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu kutlama mesajı yayımladı. Paylaşımında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" vesilesiyle düzenlenen etkinliğe video mesajla katıldığını hatırlatan Emine Erdoğan, bu anlamlı güne yönelik BM Habitat ve BM Çevre Programı başta olmak üzere uluslararası kuruluşların işbirliğiyle düzenlenen tüm etkinliklerin hayırlara vesile olmasını diledi. Emine Erdoğan, paylaşımında, "Ortak evimiz dünyayı daha yaşanabilir bir yer yapmak için vaktini ve emeğini ortaya koyan bütün çevre gönüllülerinin Dünya Sıfır Atık Günü'nü kutluyorum. Kaynakların en üst düzeyde kullanıldığı, atıkların en aza indirildiği ve sürdürülebilirliğin üstün geldiği refah dolu bir dünya diliyorum" ifadesine yer verdi.Paylaşımda Emine Erdoğan'ın video mesajla katıldığı BM'nin etkinliğindeki konuşmasından bir kesite de yer verildi. Emine Erdoğan, söz konusu videoda şu mesajları aktardı: "Dünyanın tüm kadim öğretileri, doğanın bitmek bilmez ilhamından beslenmiş, bütün mahlukat ile uyumlu bir hayatı öğütlemiştir. Geçmişteki hayranlık uyandıran tabiat ile hürmet eksenindeki ilişki günden güne terk edilirken, gelecek nesillere nasıl bir dünya bıraktığımızı düşünüyorum. Hava kirliliği her yıl 7 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açıyor." "1970'ten bu yana küresel yaban hayatı popülasyonu yüzde 70 azalmış durumda. Dünya insanlığın her yıl ürettiği 2 milyar ton atığı sırtında taşıyor. Her gün 2 bin çöp kamyonuna eş değer plastiği okyanuslara, nehirlere ve göllere atıyoruz. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun başkanı olarak atıksız ve sürdürülebilir yaşam bilincinin gelecek nesillere bırakabileceğimiz en güzel miraslardan biri olacağına inanıyorum."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017 yılında başlatılan 'Sıfır Atık' projesine uyan Bursalı site görevlisi Medet Gökmen 120 daireden topladığı çöplerden geri dönüşebilenleri ayırıyor. Gökmen, site yönetiminin izniyle bodrum katta biriktirdiği geri dönüşümleri 3 ayda bir satarak aile bütçesine de katkı sağlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından 2017 yılında hayata geçirilen 'Sıfır Atık' projesinden sonra kolları sıvayan Medet Gökmen (49), 7 yıldır görev yaptığı sitenin bodrum katında atıkları topluyor. Site sakinlerinin attığı çöpleri tek tek ayrıştıran Gökmen demirleri, plastikleri, kartonları ve camları ayrı ayrı poşetliyor. Site yönetimine teşekkür eden Gökmen, "Göreve başlayalı 8-10 yıl oldu. Bu kadar çok ayrıştırmıyordum. Emine Erdoğan'ın 'Sıfır Atık' projesini başlattığından bu yana daha çok dikkat ettim. Geri dönüşüme giden hiçbir şeyi çöpe atmıyorum. Çöpü dökerken ayıklıyorum, buraya getirip torbalıyorum. Burada plastik, karton ve kitap, demir ve metalleri ayrı, alüminyum kutular ve tahtaları ayrı ayrı topluyorum. Doğaya ve cebime katkı sağlıyorum. Site yönetimi de sitenin bodrum katını bize verdi. Daha sonra topladığımız malzemeleri geri dönüşüme gönderiyorum" diye konuştu.vre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'ne dikkati çekmek amacıyla hazırlanan "Sıfır Atık" Gazetesi'nin yeni sayısının yayınlandığını bildirdi. Bakan Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan gazetenin yeni sayısının 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde yayınlandığını belirtti. Sıfır atık konusunda yapılan proje ve faaliyetlere yer verilen gazetenin tamamının geri dönüştürülmüş kağıtlardan hazırlandığını vurgulayan Özhaseki, sıfır atıkta kararlılık vurgusu yaptı.iyarbakır'da uygulanan "Sıfır Atık" projesi sayesinde doğa korunarak, ekonomiye katkı sağlandı. Küresel ölçekte yankı bulan bu hareket kapsamında Diyarbakır'da da 2017'den bu yana 7'den 70'e her kesim tarafından "atık avcısı" projeler uygulandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Diyarbakır Valiliği'nce desteklenen ve yürütülen çalışmalar kapsamında 7 yılda atıklar yerinde ayrıştırıldı ve geri dönüşüme kazandırıldı. Kullanılmış yağların evlerden toplanmasıyla su kaynakları korundu.