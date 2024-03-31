Darülaceze sakinleri de oylarını kullandı

Darülaceze'de yaşayan yaşlıların oy kullanması için 2 sandık kuruldu. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemine kurumda yaşayan 500 kişiden 'Oy kullanabilir' raporu alan 366 kişi katıldı.

İhtiyaçlarını kendileri karşılayabilenler kendi imkanlarıyla oy kullanırken yatalak ve tekerlekli sandalyedeki hastalar, ihtiyaç durumlarına göre görevlilerin yardımıyla sandık başında oyunu kullandı.

Oy kullanmak için sıra bekleyen Ayhan Çelik, "Oyumu kullanacağım, şu anda sıramı bekliyorum. Vatan için kim iyi olacaksa gelsin" dedi.