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Giriş Tarihi: 31.3.2024 15:09 Son Güncelleme: 31.3.2024 15:25

Emine Erdoğan'dan yerel seçim paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Emine Erdoğan paylaşımında bu ana ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan yerel seçim paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oyumuzu kullandık. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nin vatanımıza, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Huzur ve güven içerisinde bir oy kullanma süreci için vazife başında olan tüm sandık görevlilerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ile birlikte oy kullanan Emine Erdoğan'ın paylaşımında bu ana ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

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Emine Erdoğan'dan yerel seçim paylaşımı
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