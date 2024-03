‘Her gittiğim yerde gözlerim ilk önce gençleri arar’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki akşam İstanbul Kongre Merkezi'nde gençlerle buluştu. Programda gençlere olan sevgisini anlatan Erdoğan hem duygulandı hem de salondakileri duygulandırdı. İşte o sözler:Ben gençleri seviyorum. Hâlâ gencim. Benim kadar kimse ülkeyi dolaşmadı. Gençlere sevdam, aramızdaki muhabbet bizi güçlü kılıyor. Parlamentonun kapısını gençlerimize açtık.Barış, adaletin, kardeşlik ve dayanışmanın hâkim olduğu bir dünyayı görmek herkese nasip olsun. Bunun için önce elimizdekinin kıymetini bilecek, onlara sıkı sıkıya sarılacak, arzu ettiğimiz dünyanın inşası için çok çalışacağız.Gençlik kolları okuldur. Böylesine büyük ve nitelikli bir gençlik hareketiyle birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz.Her an, her vesileyle gençlerle olduk. Ziyaret ettiğimiz her şehirde gözlerim önce gençleri arar. Gençlerin coşkulu seslerini duyamazsam mahzunlaşırım.Türkiye Yüzyılı vizyonunu gençlere armağan ettik. Kendimizi, artık sizin vaktinizin misafiri olarak gördüğümüzü her fırsatta altını çizerek tekrarlıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini gönül huzuruyla sizlere emanet edeceğimiz günler çok uzak değildir.Gençlerimizle sohbetlerimizde kendilerini maddi ve manevi en iyi şekilde yetiştirmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz. Manevi derinlikle tamamlanmamış maddi bilgi, faydasız bir yük gibidir. İkisi bir arada olacak ki sizlere, ailenize, milletimize yüksek katma değere dönüşebilsin.Devralacağınız emanet çok büyüktür. Ülke yönetimiyle birlikte coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın, binlerce yıla sari medeniyet birikimimizin ifadesi olan kutlu dava bayrağının nöbetini sizler üstleneceksiniz.BAŞKAN Erdoğan İstanbul Arnavutköy ve Güngören'de vatandaşlara hitap etti: Milletimizin iradesini sandık vasıtasıyla ortaya koyduğu her seçim siyasi partiler için sınamadır. Milletimiz her seçimde bu sınamayı vererek sandığa ve iradesine sahip çıkmıştır. Nice siyasi, sosyal, ekonomik krizle de yüzleşsek yolun sonu milli irade meydanına çıkmıştır. Demokrasi ve kalkınma adımlarının kazanımlarını en iyi siz biliyorsunuz.SEÇMEN T.C. kimlik kartıyla sandık başına gitmek zorunda. Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek. Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği adaylar için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için pusulaların herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa oy pusulası dışında bir şey konulmayacak.