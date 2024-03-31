Muğla’da oy sayımına geçildi

Muğla'da, 31 Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanacak seçmenler, sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti. Muğla'da, 31 Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanacak seçmenler, sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti. Seçmenler, Muğla il genelinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen 2 bin 638 sandıkta oylarını kullandı.

Bazı yatağa bağımlı olan seçmenler sağlık ekiplerinin yardımıyla sedye, yürüme güçlüğü çekenler de tekerlekli sandalye ile getirildikleri sandıklarda oylarını kullandı. Seçmenler, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanı, meclis üyesi ve muhtar adayları için oy kullandı. Oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Muğla'da 2019 Yerel Seçimlerine göre katılımın az olduğu gözlendi. Saat 17.00 itibarıyla sandıklar kapandı ve oy sayımına geçildi.

4 BİN 779 KOLLUK KUVVETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Muğla genelinde seçimlerin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla karada ve denizde önlemler alındı. Muğla valiliği koordinesinde gerçekleştirilen seçim güvenliği toplantısında alınan karara göre, 2 bin 430 jandarma, 2 bin 279 polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca 70 personel olmak üzere toplam 4 bin 779 personel görev yapıyor.

235 SAĞLIK PERSONELİ GÖREV YAPIYOR

Hastanede yatan, evde sağlık hizmeti alan yatağa bağımlı seçmenlerden talepte bulunanlar, 31 Mart seçimlerinde hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy verecekleri merkezlere ücretsiz olarak götürülüyor. Vatandaşlarım oy kullanacakları merkeze kolay ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak için Muğla Sağlık Müdürlüğü tarafından 37 ambulans, 37 hasta nakil aracı ile 235 sağlık personeli görevlendirildi.