Murat Kurum AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na giriş yaptı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Türkiye bugün sandık başına gitti. Sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erecek. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda da oy verme işlemlerinin tamamlanmasıyla il binasının önünde hareketliliğin başlaması bekleniyor.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum da seçim sonuçlarını takip etmek üzere il binasına geldi. Olası açıklamalara karşı il binasının önüne sahne kuruldu.