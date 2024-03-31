Oyunu kullanıp ormana piknik yapmaya koştular

Tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için sabahın erken saatlerinde yola çıkan vatandaşlar sandık başına giderek oy kullandı. Oy kullanma işlemlerinin ardından güzel havayı fırsat bilenler Pazar gününü değerlendirmek için Belgrad Ormanı'na akın etti. Bazıları spor yapıp eğlenirken bazı kişiler de mangal yakıp piknik yaptı.

"PİKNİĞE GELDİK"

Seçimlerde aile olarak sandık başlarına gidip oylarını kullandıktan sonra havanın güzel olmasından dolayı günü değerlendirmek için Ormanlık alanda piknik yaptıklarını belirten vatandaşlar bu günü de fırsat bildik dediler.