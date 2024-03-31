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Giriş Tarihi: 31.3.2024 12:38

Şanlıurfa’da muhtarlık kavgasında silahlı kavga: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde muhtarlık kavgası nedeni ile silahlı kavga yaşandı. Kavgada 1 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da muhtarlık kavgasında silahlı kavga: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Sultantepe mahallesinde 31 Mart yerel seçimleri için birçok vatandaş sandık başında gitti. İddiaya göre kırsal Sultantepe mahallesinde muhtarlık seçimi nedeni ile iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı.

Yaşanılan tartışma kısa süre içerisinde silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda bir kişi bacağına isabet eden kurşun ile yaralandı. Okulda bulunan Jandarma ekipleri olaya hemen müdahale ederek 1 kişiyi gözaltına aldı.

Kavgada yaralanan bir kişi 112 Acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’da muhtarlık kavgasında silahlı kavga: 1 yaralı
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