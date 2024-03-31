Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
Giriş Tarihi: 31.3.2024 20:41

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye ve İran ikili ilişkileri ile İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes kararının bir an önce uygulanması için çalışmaların artarak devamının önemli olduğunu, El Fetih ve Hamas'ın bu süreçte birlik içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, İsrail'in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçmek için birlikte çalışmanın gerekli olduğunu belirtti.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
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