Sosyal medya esareti, çocuğu ruhen ve fiziken çökertiyor

Sosyal medya kullanımı dünyanın birçok ülkesinde 13 yaş altına yasaklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de geçtiğimiz günlerde çocuklarda sosyal medya kullanımıyla ilgili düzenleme yapacaklarını açıkladı. Sosyal medyanın özellikle çocukluk ve erken ergenlik çağında yarattığı psikolojik ve fizyolojik onlarca olumsuz etki var. Uzmanlar 13 yaş altı sosyal medya kullanımının olumsuz etkilerini SABAH'a anlattı./SABAHSosyal medyaya çok odaklanmış çocuklarda fiziksel ve sosyal faaliyetler gerileme gösteriyor. Sokağa çıkmıyor, arkadaşlarıyla görüşmüyor ve fiziksel aktivitelerle ilgilenmiyor.Sürekli kendi hakkında yapılan yorum ve beğenileri görme isteği duyan çocuklar gece yarılarına kadar telefonunu kontrol ediyor. Hatta gece uyanıp tekrar tekrar telefonuna bakıyor. Bu konuda endişe yaşayanların kâbus bile gördükleri biliniyor.Çocuk kendini sosyal medyada yapılan yorum ya da beğenmelere odaklamaya başladıysa ve bu beğenmeler az, yorumlar da beklediği gibi olmazsa olumsuz hislere kapılmaya başlıyor. Beğenilmediğini düşünüyor. Kendini çirkin hissediyor.Beden gelişiminin sağlıksız ve yetersiz olması bunun sonucunda oluşan huzursuzluk ve sinirli ruh hali.ANNE babalar zaman zaman televizyonu ve bilgisayarı kapatabilmeli. TV programları seçilerek izlenmeli.İnternette çocuğun girebileceği sitelerin güvenli olup olmadığı anne baba tarafından kontrol edilmeli ve çocuğa internette hiçbir zaman kişisel bilgilerini paylaşmaması gerektiği öğretilmeli. Çocukların internette harcayabileceği zaman sınırlanmalı.10 yaşın altındaki çocuklar internet kullanırken tamamen anne baba gözetiminde olmalı. Çocuklara, televizyonu ve interneti yasaklamak doğru bir yaklaşım değildir. Kontrol ve sınırlama kızmadan getirilmeli ve hatta onlarla konuşarak kurallar beraber belirlenmeli.