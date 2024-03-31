Yazışmalar delil sayıldı

Yargıtay'ın, WhatsApp yazışmalarının artık tek başına delil sayılabileceği kararı, alacak davasının seyrini değiştirdi. Alacak verecek meselesi nedeniyle alacaklı WhatsApp mesajlarıyla alacağının ne zaman ödeneceğini sordu. Ancak verilen söze rağmen zamanında ödeme yapılmadı.İcra dairesinde takip başlatılırken, karşı taraf icrayı durdurdu. Bunun üzerine alacaklı taraf ise Watsapp yazışmalarını yargıya taşıyarak dava açtı. Asliye hukuk mahkemesi hakimi, yazışmaların delil sayılamayacağı gerekçesiyle davayı reddetti.Bölge adliye mahkemesi, Yargıtay tarafından WhatsApp yazışmalarının delil sayılabileceği kararına atıfta bulunarak asliye hukuk mahkemesinin kararını bozdu. Asliye hukuk mahkemesi, yeniden görülen davada Whatsapp yazışmalarını delil kabul etti, tanıkları dinledi ve davanın kabulüne karar vererek, alacaklı E.S.'nin borçlu M.Ö. hakkında başlattığı icra takibinin devam etmesini hükme bağladı.